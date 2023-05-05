В России что-то назревает. В какой капкан попал Путин после угроз Пригожина 5 мая, 20:13 NV Премиум

Никакого даже относительно хорошего выхода из складывающей ситуации у Путина нет

Начальник ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обещал вывести свои войска из Бахмута 10 мая в случае, если ему не дадут снарядов. Он сказал, что потери растут в геометрической прогрессии. Если так будет продолжаться дальше, то от его подразделения вообще ничего не останется. Если свое обещание Пригожин исполнит, если 10 мая его подразделение уйдет из Бахмута, то в результате этого может посыпаться вообще весь российский фронт, и разгром армии российской в этом случае станет уже не какой-то отдаленной перспективой. Разгром и уничтожение российской армии станет делом нескольких месяцев, если не быстрее.

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Даже самые-самые, так сказать, ватные наблюдатели и комментаторы все жалуются на то, что никто воевать не хочет, все как-то не верят в свою победу и не очень понимают, что они там делают на фронте с российской стороны. Поэтому, если на одном из участков фронта — бахмутском направлении (которое считалось самым мощным с российской стороны) образуется дыра, то на остальных начнется то же самое. Бегство будет повальным. Бегство будет массовым.

Конечно, нельзя полностью исключать варианта, что после двух этих суперэмоциональных выступлений Пригожина боевикам Вагнера все-таки дадут боеприпасы.