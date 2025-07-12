Почему застрелился образцовый топ-министр Путина

Когда я увидел новость о том, что министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого сняли с должности, покончил с собой, то, в первую очередь, подумал об уголовном деле, которое было возбуждено уже несколько месяцев назад, и по которому уже сидит его бывший заместитель, а потом и преемник на посту губернатора Курской области по фамилии Смирнов.

Но я подумал: «Ого, далеко зашло». Так, наверное, если коротко формулировать. Что я имею в виду — «далеко зашло»? В смысле, что в путинской России мы такого не видели. Мы такого не видели даже и в ельцинской России. Если мы августовский путч 1991-го отложим в сторону, это все-таки принципиально другая ситуация, но, чтобы вот так министр федерального правительства покончил с собой, такого в постсоветской России не было вообще. И это, конечно, сразу вызывает в памяти сталинские времена.

Насколько Старовойт был важным чиновником?