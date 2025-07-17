Потери снижаются не потому, что противник стал лучше воевать

Все очевиднее то, что июль станет у российских оккупационных войск станет месяцем с самыми низкими потерями в категории танков и ББМ. Ожидаемо, в июле российские оккупационные войска потеряют минимальное количество танков с апреля 2023 года. В категории ББМ и вовсе может быть установлен абсолютный антирекорд.

Но, следует правильно понимать, потери снижаются не потому, что противник стал лучше воевать, а их танки стали трудно-пробиваемыми, ибо броня крепка, а потому, что ОБТ и ББМ стало у России на вооружении так мало, что проходит процесс их тотальной экономии.

Практически все склады и центры хранения, на которых находилась техника эпохи СССР — вычищены, там пусто. Осталась, в основном, сложно-восстанавливаемая, либо не восстанавливаемая вовсе техника.

С другой стороны, это не означает, что российские оккупационные войска остались без ОБТ и ББМ, особенно с учетом какого-никакого, но производства с нуля новой техники. Но, производство новой техники не удовлетворяет потребностей в компенсации даже месячных потерь, не говоря уже о накоплении.

Российские оккупационные войска вступили в фазу критического дефицита бронированной техники и весьма актуальным вопросом для великой и могучей России становится, а не отсыплет ли немного танков и ББМ братуха Ким Чен Ын?

