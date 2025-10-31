Эндрю Таннер

Эндрю Таннер

Автор бестселлера «Рагнарок» и блога Rogue Systems Recon, посвященного общей теории систем и ее применении в решении сложных проблем, бывший военный

Битва за Покровск далеко не проиграна

31 октября, 19:13
NV Премиум
Поделиться:
Эдрю Таннер: Падение Покровска практически гарантирует ожесточенные бои за крупные урбанистические крепости Донбасса (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Эдрю Таннер: Падение Покровска практически гарантирует ожесточенные бои за крупные урбанистические крепости Донбасса (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

x1
0:00
-
15:18

Для обеих сторон в Покровске наступило время решающей схватки

Резервы уже брошены в бой, а интенсивные столкновения охватывают весь сектор. Ставки одинаково высоки и для Киева, и для Москвы. Вопреки моему обычному подходу, когда я считаю, что захват территории вторичен по сравнению с задачей нанести как можно больше потерь врагу при минимальных собственных затратах, на этот раз требуется масштабное сражение, несмотря на все риски. Сейчас Покровск имеет как оперативное, так и стратегическое значение, и, если я прав, оборона идет, в основном по плану. Странно это звучит, учитывая, что СМИ трубят о неминуемом падении города, когда россияне прорываются сквозь дыры в украинских позициях.

Реклама

Русские уже, скажем так, в глубине украинских позиций, и украинцы могут потерпеть поражение в этом бою. Но они могут и выиграть его, нанеся при этом решающий удар по последней надежде Путина захватить городскую агломерацию Донбасса. Он ставит многое на Покровск, поэтому поражение его войск здесь стало бы колоссальным ударом.

Теги:   Эндрю Таннер Покровск Александр Сырский Владимир Путин Донбасс анализ боевых действий Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies