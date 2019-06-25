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Александр Гольц

Российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала

В ответ на протесты. Что Путин запретил россиянам

Сегодня, 07:13
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У президента РФ есть много возможностей для нанесения ущерба населению с целью наказания зарубежных недругов

У Владимира Путина есть гигантское преимущество перед его иностранными «контрпартнерами». У него есть важный ресурс, которого у других глав государств (кроме разве что Ким Чен Ына) нет. В случае любых внешнеполитических затруднений главный российский начальник всегда может разбомбить Воронеж.

Приняли в Вашингтоне «закон Магнитского» — а Россия в ответ не позволит им, гадам, усыновлять российских сирот-инвалидов, пусть во имя отчизны тихо перемрут в детдомах. Ввели западные страны из-за аннексии Крыма санкции — тут же запретим россиянам потреблять сыры и колбасы «из-за бугра». Неча, пусть сычужный продукт жрут. Только что в ответ на протесты в Тбилиси (грузинам почему-то не понравилось, что православный коммунист из российской Госдумы сел в кресло спикера парламента) Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с этой страной. Чем испортил летний отдых 150−200 тысячам россиян. Российские авиакомпании и турфирмы подсчитывают миллионные убытки. Но в Кремле не привыкли скаредничать, когда речь идет о национальной гордости великороссов.

Говорят, что в ближайшее время Роспотребнадзор в очередной раз обнаружит в грузинских винах и «Боржоми» вредные примеси и даже яды и, исключительно для укрепления здоровья подведомственного населения, запретит их ввоз в Россию. С полок книжных магазинов вновь исчезнут томики грузинских авторов, а менты начнут усиленно проверять документы у выходцев из солнечной республики.

Все это мы уже проходили. У президента РФ есть много возможностей для нанесения ущерба населению с целью наказания зарубежных недругов.

Речь идет о показательной порке

Следует признать, что на сей раз речь идет о показательной порке, которая должна произвести должное впечатление не только на грузин, но и на прочих бывших братьев — чтобы у них и мыслей не было отвергать дружеские объятия Москвы.

Массовые выступления в Тбилиси продемонстрировали провал очередной кремлевской концепции взаимоотношений с государствами постсоветского пространства. Расчет был на то, что из-за экономической зависимости от России та же Грузия обречена рано или поздно смириться с тем, что в результате войны 2008 года она лишилась 2% своей территории, была ввергнута в нескончаемые конфликты, дабы воспрепятствовать ее вхождению в евроатлантическое сообщество.

Сейчас Кремлю пришлось убедиться: травма от пережитого унижения никуда не делась, она по-прежнему доминирует в грузинском национальном сознании. Более того, именно она служит поводом и катализатором внутренних конфликтов, совсем не связанных с войной против России. Ведь сегодня главным требованием протестующих является переход от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной (по партийным спискам). Но толчком к этим разборкам стало возмущение бестактностью российского парламентария. То есть потенциал возмущения действиями России 11-летней давности таков, что его использование до сих пор чрезвычайно эффективно во внутриполитической борьбе.

Время неспособно сгладить конфликт, который обернулся для одного из участников утратой части территории. Это означает, что отношения России с Украиной, Молдовой и Грузией не будут нормальными в течение десятилетий. При этом результаты аннексии, создания протекторатов очень трудно переиграть назад без потери лица. Это в принципе невозможно для Путина. Более того, не исключено, что Кремль в какой-то ситуации (скажем, обострение внутренних конфликтов в соседних странах) вознамерится добавить себе еще немного земли. Ведь, как показывает практика, только так можно поднять безнадежно упавший путинский рейтинг.

Все это означает, что Кремль и в дальнейшем будет исправлять как может результаты развала СССР, этой величайшей, по мнению Путина, трагедии ХХ века. При этом неизбежно будет заходить в тупик. И, как водится, бомбить Воронеж…

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Путин Россия-Грузия Грузия

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