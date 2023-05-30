Пригожин и россияне поддержали атаку дронов на Москву 30 мая, 19:17

Чем жила страна 30 мая 2023 года

● Очередное нападение БПЛА на Киев, — с жертвами. В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 30 мая ранения получили девять человек. Погибла 33-летняя женщина. Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Иван Выговский. Позже мэр города Виталий Кличко сообщил: всего в Киеве в результате атаки травмированы 11 человек, пятеро госпитализированы. В многоэтажке в Голосеевском районе столицы, которая пострадала больше всего, четверо раненых, одна погибшая.

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Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате атаки в области травмировались пять человек, двое из которых госпитализированы. Из-за падения обломков повреждены 17 жилых объектов, в том числе квартиры.

В ночь на 30 мая Россия осуществила третью за сутки массированную атаку на Киев и 17-ю с начала мая. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей. Обломки упали в нескольких районах столицы, в Голосеевском — на многоэтажный жилой комплекс. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали.

А дальше произошло то, что советник главы ОП Михаил Подоляк остроумно назвал работой российских дронов-бумерангов:

● Москва дождалась войны на пороге. Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники: российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсетях сообщали, что дронов было больше десятка. Атака прокатилась по западной стороне столицы страны-агрессора и ее пригородам — по Истринскому, Красногорскому и Одинцовскому районам. Именно там расположены кварталы элитного жилья и известная Рублевка — часть территории Одинцовского района, застроенная дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными имениями знаменитостей, резиденциями высших должностных лиц России.

По данным российских пропагандистских СМИ беспилотники задели как минимум три многоэтажки: в Новой Москве на улице Атласова, 11; на Ленинском проспекте, 92к1; на Профсоюзной улице, 98к6. Мэр Москвы Сергей Собянин, не уточняя адреса, подтвердил, что несколько зданий получили «незначительные повреждения« (в основном в квартирах разбиты стекла).

● Почти попали в Путина. Депутат госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал предварительный список мест под Москвой, которые атаковали дроны. Из него следует, что один из беспилотников сбили возле резиденции российского диктатора, то есть, над селом Раздоры. Российская журналистка Фарида Рустамова объяснила в ТГ, что Раздоры — часть Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. По ее словам, резиденция Путина Ново-Огарево — в десяти минутах езды.

● Элементы садомазо: Путин все видел? Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путину «в прямом режиме» докладывали об атаке беспилотников на Москву. Кремль обвинил в ней Украину.

● Он еще посмотрит. Российский диктатор, комментируя атаку беспилотников на Москву, снова пригрозил Киеву «зеркальными действиями». Хотя ранее представители Украины объясняли, что не имеют к этому прямого отношения. «Попытки вызвать ответную реакцию Россию. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать», — заявил Путин.

Тем временем за пределами московского региона радуются:

● Россияне обрадовались атаке дронов на Москву. После массированной атаки дронов на Москву многие россияне неожиданно отреагировали на это радостными постами в соцсетях. Оказалось, что так называемый «глубинный народ», который и раньше относился к жителям столицы с откровенной завистью и одновременно определенной долей отвращения, отделяя их от остальных граждан РФ, увидел в этом некую «справедливость». Все это «празднование» даже возмутило кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

● А Пригожин продолжает. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в своем комментарии по поводу атаки дронов на Москву возложил всю полноту ответственности за нее на военное руководство страны, воздержавшись при этом от каких-либо выпадов в адрес Украины. «Твари вонючие, — обратился он к министру обороны Шойгу и его подчиненным, — Вы что творите? Вы, скоты, отрывайте свои сра*и от кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь министерством обороны. Вы не сделали них*ра, чтобы наступать. Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву».

При этом Пригожин откровенно обрадовался тому, что часть дронов атаковала элитные поселки власть имущих на Рублево-Успенском шоссе. «То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен с ним, пусть ваши дома горят.А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин я глубоко возмущен, что эти мерзавцы спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сра*и, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы. Этим паскудам», — резюмировал российский военный преступник.

● Киев «формирует» Москву. Украина проводит «операции по формированию обстановки», чтобы ввести в заблуждение или отвлечь внимание российского командования и сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления. Об этом написала Financial Times.

«Сначала был загадочный удар беспилотника по Кремлю. Затем было „вторжение“, неудобные последствия которого для Москвы могут заставить ее перебросить фронтовые войска в приграничные регионы. Затем, в конце прошлой недели, Украина осуществила атаку морских беспилотников на российский шпионский корабль в Черном море. Во вторник утром до двух десятков беспилотников атаковали Москву. Накануне долгожданного контрнаступления Киева, целью которого является возвращение оккупированной территории, такие атаки являются лишь четырьмя из все более смелых „операций по формированию обстановки“, которые Украина начала в этом месяце», говорится в статье FT. Их целью, по словам представителей оборонного ведомства и аналитиков, является попытка обмануть врага, вмешаться в его мышление и другим образом «сформировать» поле боя перед большим наступлением.

● Позиции зафиксированы. За сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в ТГ.

● Большие потери в ракетах и дронах. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 207 440 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3802 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 7469 (+2), артсистем — 3445 (+10), РСЗО — 575 (+0), средств ПВО — 332 (+1), самолетов — 313 (+0), вертолетов — 298 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38), крылатые ракеты — 1107 (+51) и прочее.

● ЧВК Газпром. Российские охранные фирмы, которые были созданы крупнейшими госкорпорациями РФ, в частности, Газпромом, отправляют своих работников на войну России против Украины, написала The Wall Street Journal. Подобные группы подражают ЧВК Вагнера, однако в них входит гораздо меньше людей. Также в них боевикам платят более высокую зарплату, чем «вагнеровцам». WSJ объяснила, что российский диктатор не хочет начинать новую масштабную мобилизацию, поэтому Кремль передал набор персонала частному сектору и компаниям, которые зависят от постоянных госконтрактов.

● США 31 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн, сообщила корреспондент Voice of America Карла Бебб в Twitter со ссылкой на источники среди представителей Минобороны США. Тот будет включать: снаряды для ЗРК Patriot; артиллерийские снаряды; снаряды для РСЗО HIMARS; неуправляемые ракеты «воздух-земля» Zuni; системы ПВО Avenger; ПЗРК Stinger и не только.

● Китайское предупреждение Зеленского. Китай может сыграть роль посредника в достижении мира между Украиной и Россией только при условии, что будет соблюдена позиция по полному выводу оккупационных войск со всей украинской территории. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

Украинский лидер считает, что КНР пытается занять нейтральную позицию между Западом и Россией, балансируя между этими двумя сторонами. «Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Относительно собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь», — сказал он.

Зеленский пояснил, что Пекин может быть полезным в достижении мира, если он займет четкую и непоколебимую позицию по выводу российских войск со всей территории Украины.

● ЮАР предоставила Путину иммунитет. Южно-Африканская республика решила предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц, представляющих страны БРИКС. Тот распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР и Индия, в Кейптауне 1−2 июня. Он также будет действовать на саммите глав государств БРИКС, он запланирован на 22−24 августа, — на него приглашен Путин.

В МИД страны уточнили, что эти иммунитеты — формальная процедура, и они не отменяют любой ордер, который мог быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

● Верховная Рада поддержала уменьшение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. Инициатором законопроекта выступил Кабмин. В пояснительной записке сказано: пока в Украине действует военное положение, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на воинском учете призывников нет.

● Тариф на электроэнергию вырастет почти вдвое? Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня. Об этом написал Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве. Сейчас тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) при потреблении объемов, превышающих этот показатель.

● Слугу народа — в розыск. САП подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского горсовета от СН Владислава Трубицына, обвиняемого в получении взятки в 1,39 млн грн. По данным НАБУ, депутат и другие участники схемы получали от предпринимателей откаты за размещение МАФов.

● УЗ обыскивают. Детективы НАБУ проводят обыски в служебном кабинете главы правления Укрзализныци Евгения Лященко. Причиной следственных действий стали злоупотребления, выявленные в закупках компании. Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на собственные источники в НАБУ. Источники NV в УЗ подтвердили факт обысков.

И напоследок:

● ВAE Systems приходит? Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с руководством британской оборонной компании BAE Systems. У себя в ТГ он сообщил, что обсудил с ее представителями локализацию производства в Украине. Договорились об открытии украинского офиса BAE Systems. «Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем сейчас», — подчеркнул Зеленский.

BAE Systems — одна из крупнейших оборонных компаний в мире. Среди ее продукции — гаубицы M777, танки Challenger 2, БМП M2 Bradley и CV90, САУ Paladin и другое оружие, которое используют защитники Украины.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.