Мы вступили в эпоху вечных войн. Что теперь изменится

В отличие от классических моделей войны, где боевые действия имеют чёткое начало и конец, современные конфликты часто не имеют чётких границ. Они развиваются поэтапно. Чем это грозит?

Во время операции «Буря в пустыне» — кампании 1991 года по освобождению Кувейта от иракской оккупации — США и их союзники по коалиции задействовали мощные сухопутные, воздушные и морские силы. Всё закончилось за считанные недели. Контраст с затяжной и неудачной войной США во Вьетнаме и кампанией Советского Союза в Афганистане не мог быть более разительным. Быстрая победа породила разговоры о новой эпохе ведения войны — так называемой «революции в военном деле». Согласно этой теории, враги впредь будут побеждаться стремительностью и манёвром, при поддержке разведки в реальном времени с помощью «умных» сенсоров, направляющих немедленные удары с применением высокоточного оружия.

Однако этим надеждам суждено было быстро угаснуть. Противоповстанческие кампании Запада в первые десятилетия XXI века, получившие впоследствии название «бесконечных войн», отнюдь не отличались стремительностью. Американская военная операция в Афганистане стала самой продолжительной в истории США и, в конечном итоге, оказалась неудачной: несмотря на то, что в начале вторжения талибы были выбиты, со временем они вернулись.

Причём эта проблема характерна не только для США и их союзников.