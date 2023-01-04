Путин признал, что у России — серьезные проблемы. К чему готовится Кремль? 4 января, 20:13 Эксклюзив NV Мрачный Путин произносил свою речь, окруженный рядами солдат в военной форме. Этот символизм имеет значение (Фото:REUTERS)

Если наступающий год окажется для России похожим на 2022-й, маловероятно, что Путин все еще сможет выступить с еще одним новогодним обращением 31 декабря 2023 года

Владимир Путин только что признал, что у России — серьезные проблемы. Если сравнить его недавнее новогоднее обращение с аналогичной речью, которую он произнес всего годом ранее, то заметны резкое изменение тона, направленности и языка, а это намекает на растущую закулисную тревогу в Кремле по поводу быстро разворачивающегося вторжения в Украину. Исчезла и панорама Москвы, привычно служащая фоном для основного ежегодного выступления президента РФ. Вместо этого мрачный Путин произносил свою речь, окруженный рядами солдат в военной форме.

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Этот символизм имеет значение. В современной России новогоднее выступление главы государства является важной традицией, призванной задать тон наступающему году. В данном случае Путин хотел передать настроение страны, столкнувшейся с перспективой затяжной и тяжелой войны. После месяцев, потраченных на преуменьшение вторжения в Украину, которое в России называли «специальной военной операцией», теперь он с опозданием признал серьезность ситуации.

Всего год назад, 31 декабря 2021 года, Путин был гораздо более оптимистичен. «Мы едины в надежде, что впереди нас ждут перемены к лучшему, — сказал он. — Вступая в Новый год, мы надеемся, что он принесет нам новые возможности. Конечно, мы надеемся, что удача будет на нашей стороне, но мы понимаем, что воплощение нашей мечты в жизнь в первую очередь зависит от нас». Заключительная строка его обращения была откровенно сентиментальной: «Пусть любовь наполнит каждое сердце и вдохновит всех нас на достижение наших целей и покорение величайших высот. Ради наших близких и ради нашей единственной страны, нашей великой Родины».

Речь Путина была недвусмысленной попыткой мобилизовать российское общество

Мог ли это говорить тот самый Владимир Путин, который уже планировал развернуть полномасштабное вторжение в Украину и ввергнуть Европу в крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны? На самом деле, несмотря на массовое наращивание российской военной мощи у границ Украины в конце 2021 года и заметное ухудшение отношений Москвы с Западом, ни одно из этих важных событий тогда вообще не упоминалось.

И какую разительную перемену мы видим спустя год. В девятиминутной новогодней речи, которая, как сообщается, была самой длинной за все его 22-летнее правление, Путин отметил наступление 2023 года, набросившись на западный мир и предупредив, что на карту поставлена ​​судьба России. «Запад врал о мире, — заявил Путин, — готовясь к агрессии. А теперь они цинично используют Украину и ее народ, чтобы ослабить и расколоть Россию. Мы никогда не позволяли этого и никогда не позволим никому сделать это с нами».

Внутренние оппоненты также стали мишенью. Явно намекая на большое количество российских мужчин призывного возраста, которые предпочли бежать из страны во второй половине 2022 года, а не присоединиться к вторжению, он отметил, что последние двенадцать месяцев «многое расставили по своим местам, четко отделяя мужество и героизм от предательства и трусости».

Речь завершилась на вызывающей и зловещей ноте, когда Путин указал, что выживание России как независимого государства теперь находится под угрозой. «Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним величие и независимость нашей страны, — сказал он. — Мы победим ради наших семей и ради России».

Не было легкомысленных разговоров о любви и доверии, как в декабре 2021 года. Ни мечтательных пожеланий, ни полных надежд ожиданий. На этот раз выступление Путина звучало как тревожный набат. Естественно, виноват во всем был Запад, и сам российский диктатор не нес абсолютно никакой ответственности за тот хаос, в котором оказалась его страна.

Путин, кажется, верит или, по крайней мере, хочет, чтобы российская общественность верила, что Россия балансирует на краю пропасти, и само ее существование как целостного государства сейчас в опасности. В своем выступлении он несколько раз говорил о необходимости защищать и сохранять независимость России. Это было ново и примечательно.

На протяжении многих лет Путин последовательно заявлял о своей приверженности сохранению за Россией статуса великой державы и ее видной роли на международной арене. Он часто обвинял Запад в желании разрушить Россию. Но страх потерять независимость был проблемой для украинцев, балтийцев и других соседей России. Русским было не о чем беспокоиться.

Мог ли Путин быть серьезным? Конечно, он может просто пытаться напугать свою внутреннюю аудиторию и тем самым подготовить российскую общественность к дальнейшим жертвам в бесполезной и безвыигрышной войне против Украины. С другой стороны, он и его коллеги в Кремле могут действительно чувствовать, что, несмотря на их публично выражаемую браваду, Россия находится в опасности.

Спустя более десяти месяцев после начала вторжения в Украину очень немногие аналитики все еще видят ясный путь к победе России. Наоборот, многие согласны с тем, что возможности Путина сужаются по мере того, как его военная удача от него отворачивается. Россия уже заметно ослаблена неудавшимся вторжением. Поражение в Украине может привести к распаду самой Российской Федерации или превратить страну в вассальное государство Китая или Запада.

Речь Путина была недвусмысленной попыткой мобилизовать российское общество и настроить всю страну на военный лад. Пока не ясно, удалось ли это. Одно можно сказать наверняка: если наступающий год окажется для России похожим на 2022-й, маловероятно, что Путин все еще сможет выступить с еще одним новогодним обращением 31 декабря 2023 года.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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