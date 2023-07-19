В Кремле — тревога. С чем столкнулся Путин после саммита НАТО 19 июля, 07:13 NV Премиум Вильнюсский саммит НАТО, даже если некоторые ярые сторонники Украины разочарованы его ходом, значительно увеличил список вызовов, с которыми приходится иметь дело Путину (Фото:REUTERS)

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля оставили российское руководство в замешательстве

Спорный вопрос о членстве Украины в альянсе, как и планировалось, остался нерешенным. Поэтому некоторые официальные рупоры в Москве и многие «военно-патриотические» блогеры поспешили объявить встречу «эпическим провалом». Однако дебаты среди более серьезных экспертов свидетельствовали о том, что Украина получила большую поддержку своего желания вступить в НАТО, чем она могла ожидать, и что был сделан еще один шаг в укреплении лидерства США в альянсе.

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Несмотря на самообманную пропаганду, Кремлю предстоит столкнуться с рядом новых вызовов, эффективных мер противодействия которым «эксперты» предложить не могут.