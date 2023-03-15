Новое загадочное исчезновение. К какой катастрофе Си Цзиньпин ведет Китай 15 марта, 21:08 Эксклюзив NV C 2015 года Си Цзиньпин начал ужесточать контроль над правительствами, государственными предприятиями, а также магнатами страны (Фото:REUTERS)

Что происходит с Китаем и его пожизненным президентом Си Цзиньпином?

Состоятельные китайские магнаты внезапно исчезают, а затем без объяснения причин их отделяют от их империй. Некоторых похищают, некоторые попадают в тюрьму, а некоторые сбегают, а затем снова появляются. В таких автократиях, как Китай, нет ничего необычного в том, что люди теряют популярность и просто исчезают. Но, похоже, происходит структурный сдвиг, репрессии, знаменующие собой переход от «капитализма с китайской спецификой» Дэн Сяопина к маоистскому государственному контролю, особенно в ключевых секторах, таких как технологии, наука и финансы.

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Самый свежий пример связан с выдающимся китайским технологическим волшебником Бао Фань, который был главой китайского Возрождения и исчез в начале февраля. Акции его компании упали, а две недели спустя в пресс-релизе было заявлено, что «Совету директоров стало известно, что г-н Бао в настоящее время сотрудничает в расследовании, проводимом определенными органами власти в Китайской Народной Республике».