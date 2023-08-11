Китай и рубль чувствуют себя плохо 11 августа, 11:16 NV Премиум

В Китае на этой неделе к традиционным проблемам рынка недвижимости добавились проблемы во внешней торговле, где резко упал экспорт и импорт, и дефляция

Настоящий отпускной август пришел на рынки. С низкой ликвидностью и скучными днями, когда ничего не происходит. Но если произойдет, то легко прорывает плотину. Пока что везет и пока август обходится без сюрпризов. На неделе американский рынок немного снизился, потеряв около 30 пунктов, и откроется в пятницу с отметки в 4468 пунктов. Пока просто плановая коррекция, да еще и очень плавная. Чтобы не нервировать тех, кто на каникулах. Больше всего рынки на этой неделе переживали за Китай. Ну как переживали, кто-то волнуется, а кто-то радуется. Даже Байден, который скорее радуется, назвал Китай бомбой замедленного действия, говоря как раз об экономике. И, наверняка, потирая руки от удовольствия в тот момент, когда его не видят журналисты. Тем более, рецессия в США, о которой все так давно говорят, никак не наступает, оставляя хорошие шансы для старины Джо выиграть выборы во второй раз. К тому же республиканцы, похоже, направят ему в противники самого удобного оппонента, пугающего весь цивилизованный мир, — Дональда Трампа. Который все свои предвыборные фонды все еще тратит на адвокатов.

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В Китае на этой неделе к традиционным проблемам рынка недвижимости, закредитованности местных властей и высокой (очень высокой) безработице среди молодежи, добавились проблемы во внешней торговле, где резко упал экспорт и импорт, и дефляция. Последнее звучит страшнее всего.