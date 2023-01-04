Новая вспышка COVID-19: что делать украинцам
В Китае COVID-эпидемия развивается галопирующими темпами. В то же время Европа не спешит с введением ограничений
Есть ли угроза для Европы?
В последние дни прошлого года состоялось очередное заседание Комитета Евросоюза по безопасности в сфере здравоохранения, который обсудил ситуацию, возникшую вследствие вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Такие заседания представителей Минздрава всех стран — членов ЕС проходили регулярно для согласования позиций европейского сообщества по COVID-19.
Угрожающий уровень заболеваемости в Китае побуждает некоторые европейские страны к возобновлению тестирования на COVID для прилетающих из Поднебесной. Но, в общем-то, несмотря на впечатляющие новости о стремительности нарастания эпидемии, реакция европейского профсообщества достаточно спокойна.
В Украине статистика по COVID-19 в условиях войны не ведется. Но доподлинно известно, что перед новогодними праздниками возросло количество госпитализированных из-за осложнений. Также есть определенное увеличение смертей среди инфицированных старше 60 лет.
Европейские специалисты считают, что в странах ЕС, в частности благодаря массовой вакцинации качественными вакцинами, выработался коллективный иммунитет. Оценивая риски с научной точки зрения, специалисты считают, что нет необходимости усиливать противоэпидемиологические меры, по крайней мере, пока. Это обусловлено господством в Китае штамма «Омикрон», которым Европа уже переболела в легкой форме.
Но угрозу новой пандемии исключить полностью невозможно.
Китайский всплеск
По данным, опубликованным в Financial Times, за две первые декады декабря 250 миллионов — почти пятая часть населения Китая — заразились Covid-19.
В Украине статистика по COVID-19 в условиях войны не ведется
Официально считается, что китайские тоталитарные власти во главе с Си Цзиньпином откликнулись на протесты, пошли на уступки и отказались от почти трехлетней политики нулевой терпимости к COVID-19.
С самого начала Китай избрал методом борьбы полную изоляцию. И первое время звучали голоса восторга тем, как тоталитарная система смогла жестко контролировать своих граждан. Но в долгосрочной перспективе ограничительная стратегия оказалась провальной. Поскольку, в отличие от передовых стран, самая большая в мире нация не имеет коллективного иммунитета.
С началом новой волны коронавируса в Китае начались протесты против тоталитарных ограничений. И 8 декабря власти КНР сделали вид, что откликнулись на призыв народа и отменили ограничения на въезд в страну. Таким образом, компартия переложила ответственность за повышение заболеваемости на протестантов.
Точных данных о количестве больных нет, поскольку тоталитарные власти скрывают информацию от своих граждан и мира. Но общая информация позволяет вычислить, что большие города Шанхай (26 млн населения) и Пекин (более 21 млн) на пике ковидной волны.
Британские СМИ распространили подсчеты аналитической компании Airfinity, по которым ежедневно в Китае от короновируса умирает 9 тысяч человек.
В чем специалисты единодушны, так в том, что в Китае изобилует именно Омикрон, к которому население цивилизованных стран выработало коллективный иммунитет. Но это не исключает возникновения новейших мутации.
Какие риски возможны?
Штамм Омикрон отличается высокой заразностью и средней тяжестью протекания. Но не забывайте, что COVID-19, как и любой вирус, способен к мутациям. И вероятность мутаций тем выше, чем больше людей заражено. Именно многолюдный Китай предоставляет широкие возможности для мутационных процессов.
Если европейцы просто внимательно следят за ходом эпидемии в Китае и продолжают бустерную вакцинацию, Украина находится в худшей ситуации по ряду причин:
— В Украине несколько ниже коллективный иммунитет, чем в большинстве европейских стран.
— Война ухудшила возможность оказывать помощь людям с тяжелым течением болезни.
— Постоянный стресс снизил иммунитет нации, люди в принципе стали чаще болеть.
— Бойцы на передовой находятся в особой группе риска из-за невыносимых бытовых условий и истощения.
Катастрофического всплеска в Украине не стоит ожидать. Но людям, которые находятся в зоне риска, рекомендуется обратиться за бустерной дозой вакцины. Все желающие могут узнать о возможности получить бустер у своих семейных врачей. По данным Министерства здравоохранения, в Украине на данном этапе около 8 млн доз вакцины.
Для того чтобы снизить риск заболевания следует соблюдать простые правила. В их основе лежит открытие, что ковид распространяется не капельным путем, а аэрозольным. Это означает, что для снижения риска заболевания необходимо регулярно проветривать собственные и рабочие помещения и избегать нахождения в местах с плохой вентиляцией.
Китайская волна ковида не достигнет Украины, поскольку сейчас мы находимся во временной изоляции. Но сезонный всплеск нас ожидает, поэтому стоит уделять пристальное внимание профилактике.
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