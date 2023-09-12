У Китая большие проблемы. Что происходит и как от этого выиграет Индия 12 сентября, 19:13 NV Премиум

Предполагаю, что с Китаем случится сейчас та же история, что и с Японией в конце 1980-х годов

В Китае начался серьезный экономический кризис. У КНР резко падает импорт. Импортируют китайцы, в основном, сырье. Поскольку импорт сырья упал, это значит, что экспорт будет падать еще сильнее. Они не собираются изготавливать продукцию всякую разную, поэтому и импортного сырья закупают все меньше. То есть, в Китае начался спад экономики.

Видео дня

Конечно, китайские официальные органы этого никогда в жизни не признают. На мой взгляд, на взгляд многих независимых экспертов, китайский проект начинает обваливаться, и поддерживать Китай даже на нынешнем уровне будет невозможно без значительных финансовых вливаний со стороны Запада, западных кредитов, западных денег. Если американцы скажут китайцам — мы вам откажем в деньгах и технологиях, если вы позволите Ким Чен Ыну передавать России оружие, то Китай ради себя надавит и скажет Ким Чен Ыну «можешь торговать с Россией, чем хочешь, но только не оружием».

Ну и еще одна китайская проблема: на глазах у всего мира у Пекина рассыпается масштабный проект «Один пояс, один путь».