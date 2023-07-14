Сделайте музыку потише. Всю 14 июля, 19:13 NV Премиум

Киевсовет своим решением запретил включать русские песни в общественных местах. В чем проблема?

Там не только о песнях, но, извините за банальность, включение песни означает включение музыки на всю катушку. Итак, власти Киева ввели запрет, фактически, на российскую музыку. Вроде бы все правильно, активная часть общества это поддерживает, и автор этих строк не исключение. Однако решение, как у нас водится, половинчатое и очевидно эмоциональное. Ведь существующая проблема имеет несколько составляющих, которые либо не учтены, либо не объяснены.

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Предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Но продажа преимущественно русскоязычных книг, еще и изданных в Москве и Ленинграде в советское время, — это публичное освещение и демонстрация русскоязычных товаров. Ее любой может наглядно увидеть на рынке подержанных книг возле метро Почайна. Между прочим, это одно из немногих реликтовых культовых мест киевских книголюбов. Там можно найти переведенные на русский книги, аналогов которым нет в украинских версиях. Я не знаю, кому сейчас нужны исторические романы Мориса Дрюона, детективы Сидни Шелдона, шпионские романы Фредерика Форсайта или мелодрамы Даниэлы Стил. Но если я чего-то не знаю, это не значит, что таких читателей нет. Зато я точно знаю: эти и другие переводы в русской версии государственной угрозы не представляют.

Решение, как у нас водится, половинчатое и очевидно эмоциональное

Следующий вопрос — наружная реклама, включая вывески кафе и ресторанов. Да и вообще — язык рекламных объявлений. Они в публичном пространстве. И предложение услуг на русском, среди которых есть частные детские сады или уход за детьми, или попадает под запрет — или не попадает. В обоих случаях нужны объяснения.

Наконец — руские песни, которые автоматически переходят в сегмент российской музыки. В начале июля на Киевщине военную избили нетрезвые мужчины, потому что она сделала замечание: из открытого окна их авто слышна русская музыка. То есть, музыка звучала в общественном месте, не важно, что из салона частного автомобиля. Накануне, тоже на Киевщине, девушку выгнали из ресторана, потому что ее возмутили песни Григория Лепса, и ресторан — публичное пространство. Примеров может быть больше и Киевом и Киевщиной не ограничусь. При том, что — внимание! — российский культурный продукт уже запрещен законом в октябре прошлого года. А значит, нарушение закона наглядное, за это никто не наказан. Поэтому не факт, что с понедельника полицейские патрули будут останавливать тех, кто врубил что-то русскоязычное на всю улицу.

Скажу больше. В прошлом году услышал русскоязычные песни в кафе. Деликатно поинтересовался, что это за фокусы. Услышал убедительный ответ: это поет гражданин и патриот Украины, чья публичная позиция известна. Он не виноват, что у него такой репертуар. Будет ли выясняться гражданство и позиция в подобных случаях после вступления в действие упомянутого выше запрета? Не знаю. Нужно ли это? Тоже не знаю.

Зато знаю, потому что испытано на себе: громкая музыка в публичном пространстве в принципе мешает, бьет по ушам и вообще вредна. Если в ресторане вместо Лепса на полную включат Пола МакКартни, Стинга или — ладно, — Океан Эльзы, комфорта децибелы не добавят. Есть закон, Закон 2310-IX, содержащий запрет любой музыки в общественном транспорте. За право ехать на разные расстояния в тишине ответственные политики и граждане боролись долго. И агрессивно врываться со своими музыкальными вкусами в чужие уши — плохо, независимо от того, что вы слушаете.

Таким образом, речь идет о значительно более широкой и глубокой проблеме. Мне знакомы, и не только из западных фильмов и сериалов, эпизоды, в которых главные герои попадают в неблагополучные кварталы и среды. Непременное сопровождение иллюстрации такого вот жлобства — громкая, до боли в ушах, музыка, которая вырывается из окон трущоб и босяцких автомобилей. Это не русскоязычная музыка. Громкой музыкой неблагополучные, читай — опасные люди таким образом метят территорию и заявляют о себе, заставляют обращать на себя внимание. Наверняка профессиональные психологи имеют объяснения подобному поведению. Только от объяснений легче не становится: громкая музыка раздражает, мешает, выводит из зоны комфорта. Согласен, не всех. Но все же большую часть людей в публичном пространстве такая практика утомляет.

Цитируя Леся Подервянского, какая разумная тому альтернатива? Конечно есть, уже более ста лет. Создал ее американец Сэм Болдуин еще в 1910-м, именно тогда он запатентовал первые наушники, которые меломаны именуют лопухами. Наушники нашего времени прячутся в ухе и практически невидимы. Они позволяют наслаждаться музыкой любой степени громкости, не мешая окружающим. И, кстати, так можно слушать любимую русскую музыку, не нарушая закон.

Неужели любители включать музыку, чтобы слышно было на весь квартал, не знают о существовании наушников? Знают. Они у этих меломанов даже есть. Проблема, как уже отмечалось выше, в общей культуре пребывания в публичном пространстве и коммуникациях с окружающей средой. Моя музыка врывается в ваши уши, потому что я такой, это — моя идентичность. И нет такого закона, который бы идентичность воспитывал, а публичных жлобов — перевоспитывал.

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