Недостаточно дать улице новое название. Нужно его объяснить 14 декабря, 16:22

Патриотические жители Facebook 8 декабря не скрывали радости — в Киеве бульвар Дружбы народов решением Киевсовета отныне назван в честь Николая Михновского

Но это и другие нужные переименования не будут иметь смысла, если жители бульвара Дружбы народов будут знать, кто такой Николай Михновский. А еще лучше — будут понимать его идеи и ценить достижения. Однако с пониманием могут возникнуть проблемы.

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В своем телеграм-канале киевский городской голова Виталий Кличко назвал его основателем украинского войска. Так, Михновского как одного из ведущих деятелей Украинской Республики можно считать кем-то вроде крестного отца нынешних ВСУ. Армия пользуется наивысшим доверием в обществе и имеет наибольший авторитет. Это признают даже политические и мировоззренческие оппоненты, условные сторонники власти и оппозиции. Но вместе с тем Михновский — первый системный теоретик украинского национализма. Это слово до сих пор отпугивает не только часть нашего истеблишмента, но и деятелей культуры, у которых есть собственные площадки. В том числе — достаточно влиятельные, медийные и образовательные. Речь не только об университетских профессорах и доцентах, но и об обычных учителях, рядовых педагогах. Больше скажу: украинские историки до сих пор не мирятся, когда речь заходит о националистической идеологии.

Российская пропаганда, отечественные пророссийские трубадуры и вообще не слишком украински ориентированные образовательная и культурная политики до сих пор позволяют части наших сограждан ставить знак равенства между национализмом и нацизмом. А в России от царских до советских времен придумали для украинских националистов три определения, они же обвинения: мазепинцы, петлюровцы, бандеровцы. Первые бытовали в русской имперской лексике две сотни лет, со времени так называемого «предательства» гетманом Иваном Мазепой царя Петра Первого. Хотя в действительности Мазепа только искал союзника против России ради обретения украинской государственности и независимости. Времена первой украинской революции 1917−1921 годов, активным деятелем которой был Николай Михновский, заменили мазепинцев петлюровцами с той же мотивацией — предатель. А с 1943 года до сих пор украинский националист — с приставкой буржуазный, непременно — бандеровец, а значит — прихвостень фашистов, предатель.

С пониманием могут быть проблемы

Согласитесь, без основательной, системной, длительной, а главное — компетентной просветительской и образовательной подготовки бульвар имени украинского националиста Михновского не будет адекватно восприниматься и частью его жителей, среди которых вряд ли все искренне увлечены националистическими идеями, и частью наших сограждан. Непременно найдутся витии, которые будут агрессивно защищать невинный и миролюбивый, по их мнению, термин дружба народов. Вот в самом деле, что плохого в дружбе между народами? Наоборот: если бы не националисты, мы бы дружили с Россией и не случилось бы войны. Да-да, подобные мнения в нашем обществе по-прежнему сохраняются. Это следует признать, как признают опасную болезнь. И сделать следующий шаг — начать лечение.

Лекарство вполне доступно. А рецепт прост в описании и пока чрезвычайно сложен для применения. Речь идет, напоминаю, о полной и всеобъемлющей дерусификации образовательного и культурного пространств Украины. Он состоит, среди прочего, в популяризации всеми доступными методами забытых или — так будет более правильно! — не слишком известных широкой общественности украинских личностей. Тех, в честь которых называют переулки, улицы, скверы, бульвары, проспекты, библиотеки, культурные центры, издательства, театры.

Ведь переименовать улицу Энгельса в улицу Опанаса Сластиона, улицу Михаила Светлова — в улицу Александра Дорошкевича, а переулок того же Энгельса — в переулок Богдана-Игоря Антоныча — на самом деле бюрократическая формальность. Гораздо важнее подойти к каждой новой персоналии неформально со знанием дела. И поместить минимальные сведения о жизнеописании и заслугах в информационное, культурное, образовательное пространство. Чтобы в кратчайшей временной перспективе максимальное количество украинцев могло так же просто ответить, кто такой Антоныч, как до сих пор может сказать, кто такой Пушкин.

Здесь переходим вплотную к культурным студиям. Я живу в Киеве недалеко от улицы имени Юлиуса Фучика. В тот же вышеупомянутый день она переименована в улицу Карела Чапека. Похоже, одного чеха поменяли на другого. В этом действительно просматривается желание хорошо подшутить. Однако уже моему девятнадцатилетнему сыну ничего не говорит ни фамилия Фучик, ни фамилия Чапек. Уверен, что таких очень много, особенно среди рожденных уже в независимой Украине.

Тем временем оба чеха писали книги. Но Фучик был активным деятелем чешской компартии, горячим певцом сталинского режима и как партийный журналист отрицал факт Голодомора. Зато Чапек, живший и работавший в тот же период, что и Фучик, в приверженности коммунистам и Сталину замечен не был. Его называют одним из родителей европейской фантастики, относят к мастерам иронической прозы, в том числе — детективной. Во многом Чапек стал новатором, где-то даже опередил свое время. Если ничего не знать о Фучике для наших современников и потомков нормально, Чапека в информационное, культурное и образовательное пространство желательно вернуть.

И Чапек здесь только один из примеров. Иллюстрирующий: проще в рамках переименований назвать улицу Карла Маркса улицей Зеленой, Цветочной, Весенней и т. д. Чем брать на себя ответственность и труд объяснять, почему советское или русское название поменяли именно на другое, персонифицированное. Ведь наши города, села и поселки ждут другие, не менее важные переименования — называть улицы, проспекты и площади именами героев, павших за Украину на полях сражений этой жестокой войны. И тут уж точно не обойтись без объяснений не только кто этот человек, но и с кем он воевал. И какое государство виновато в его преждевременной гибели.

Так что придется начинать с объяснений, кто такой Николай Михновский. Почему он — украинский националист. Почему учение Михновского для Украины хорошее. А дружба народов — плохо и убийственно.

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