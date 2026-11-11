● Второй и самый тяжелый день. Сегодня в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров Украина — США — РФ, который продлился около двух с половиной часов (встреча завершилась в 13:10 по киевскому времени). Далее у украинской делегации была запланирована встреча с представителями Европы. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (один из членов украинской переговорной группы) заявил на брифинге по итогам встречи, что этот раунд переговоров был «одним из самых тяжелых». По его словам, российская сторона пришла «с очень жесткими директивами, поэтому смягчить дискуссию было крайне сложно».

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«Поскольку я участвую в этом процессе с 2022 года, могу смело сказать, что этот раунд переговоров был одним из самых тяжелых. И я считаю, что россияне пришли с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию, — сказал Арахамия. Он отметил, что сторонам все же удалось договориться об обмене пленными, который станет „одним из самых масштабных или даже самым масштабным“».

«Кроме того, после возвращения американской стороны из Москвы к нам в Дублин мы обсудим возможную дату следующей встречи. И я считаю, что у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления нового года», — сообщил Арахамия.

Глава президентской фракции упомянул ирландскую столицу не случайно: там 13 ноября состоится неформальный саммит лидеров ЕС, на котором должны детально обсудить украинские вопросы, и там уже находится президент Украины Владимир Зеленский…

Однако:

● Есть хороший импульс для того, чтобы завершить процесс до Нового года. Давид Арахамия после трехсторонней встречи также заявил о «хорошем импульсе» для «поиска решения еще до наступления Нового года». Он призвал как можно скорее согласовать дату следующего раунда переговоров.

Арахамия отметил ряд достижений в переговорах, в частности касающихся «других вопросов», которые пока нельзя разглашать.

● Украина отклонила новое предложение Соединенных Штатов о пересмотре границ областей, направленное на разблокирование мирных переговоров с Россией, сообщила The Telegraph.

● Под давлением. Украина не согласится на мирное соглашение, предусматривающее вывод украинских войск с Донбасса, и не готова доверять российскому диктатору. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дублине. Он также выразил надежду, что США вместе с Европой найдут иной путь к завершению войны.

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По словам Зеленского, вместо давления на Москву от Украины требуют территориальных уступок, поскольку такой путь кажется более простым для достижения договоренностей.

● Украина стремится получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет, чтобы обеспечить существование 800-тысячной армии, способной отразить любое будущее нападение РФ. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

● Официальный Киев передал партнерам на переговорах в Абу-Даби свои подходы к перемирию в Черном море и в сфере энергетики и теперь ожидает ответа России, о чем сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

● Умеров подвел итог. Рустем Умеров, глава украинской делегации и руководитель Службы внешней разведки, назвал договоренность с РФ о масштабном обмене пленными главным результатом двухдневных переговоров в Абу-Даби.

Умеров отметил: за два дня переговоров стороны «смогли прямо изложить» свои позиции, по которым сохраняются существенные разногласия. Он добавил, что впереди «еще много сложной работы», но возможности для продолжения переговорного процесса есть.

● Люди Трампа вернутся к челночной дипломатии. Представители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Завтра мы со Стивом отправляемся в Москву на встречу с президентом Путиным, чтобы обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по затронутым вопросам, поскольку видим здесь определенные перспективы и возможности. После этого мы полетим в Дублин, где встретимся с президентом Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах и более детально проработать идеи, возникшие у нас сегодня», — сказал Кушнер на брифинге после переговоров в Абу-Даби.

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Отвечая на вопрос о том, планируется ли личная встреча Зеленского и Путина, Кушнер сказал, что РФ хочет увидеть «больший прогресс, достигнутый к этому моменту». «Очевидно, что между лидерами нет большого доверия или симпатии», — добавил он.

● Зять Трампа попытается вовлечь европейцев. США добиваются участия Европы в переговорах о завершении войны России против Украины и о послевоенной безопасности. Об этом по итогам встречи в Абу-Даби заявил спецпосланник США Джаред Кушнер.

По словам Кушнера, Европа непременно должна участвовать в обсуждении вопросов, касающихся Украины и безопасности в послевоенный период. Он особо отметил конструктивное взаимодействие с европейскими лидерами. Посланник выразил надежду, что в ходе предстоящей встречи в Москве Путин согласится расширить формат переговоров. В то же время Кушнер признал отсутствие доверия между сторонами — «что вполне ожидаемо после такого конфликта», — но рассчитывает на прогресс и в этом отношении.

● G7 будет поддерживать Украину зимой. Страны «Большой семерки» (G7) усилят финансовую и материальную помощь Украине для ее поддержки в зимний период, подтвердив общую позицию по укреплению энергетической безопасности и устойчивости страны. Соответствующая договоренность была зафиксирована министрами иностранных дел стран G7 по итогам встречи в Париже, прошедшей 9−10 ноября под председательством Франции.

Министры иностранных дел стран G7 также подтвердили поддержку усилий США, направленных на достижение мира в Украине путем прямых и предметных переговоров, и подчеркнули необходимость полного, всеобъемлющего и взаимного прекращения огня.

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Кроме того, в G7 подтвердили намерение продолжать поставки Украине средств и систем противовоздушной обороны, перехватчиков и вооружений большой дальности, а также лицензий для расширения собственного военного производства.

● Удары по энергосистеме. В ночь на 11 ноября рашисты атаковали шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, сообщил премьер Сергей Корецкий.

В результате ударов в Кировоградской и Ровненской областях повреждены линии электропередачи различного класса напряжения. Кроме того, российские войска атаковали предприятие теплоснабжения в Кривом Роге, из-за чего возникли перебои с подачей тепла в жилые дома. В Днепропетровской и Житомирской областях зафиксированы удары по объектам железнодорожной инфраструктуры. Также зафиксированы последствия атак на Харьков и Херсонскую область. Всего, по данным премьер-министра, в результате ночных атак известно о 14 пострадавших в Украине.

Воздушные атаки россиян продолжались и дальше — утром и днём…

● Мощный взрыв недалеко от города Путина. В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали Усть-Лугу в Ленинградской области РФ — крупнейший российский порт на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти и других важных для россиян грузов. После ударов на территории объекта вспыхнул пожар, сообщили OSINT-каналы.

Позже в российских пабликах появилась информация о том, что при отражении массированного налета дронов разбились три российских вертолета вместе с экипажами: два Ка-52 и один Ми-8.

● А в российском Омске (это Западная Сибирь) зафиксировали масштабный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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● Gripen прибудут через три месяца. Первые истребители Gripen из Швеции, вероятнее всего, поступят в Украину в феврале следующего года, считает президент Владимир Зеленский.

«Мы благодарны Швеции. Мы поднимали тему „Грипенов“. Они должны поступить в январе-феврале, вероятно, в феврале. Мы говорили о том, что они нужны нам как можно скорее. Но мы движемся в этом направлении», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Копенгагене во вторник по итогам встречи с лидерами пяти стран «северно-балтийской восьмерки» (NB8).

● Украина готовится испытать систему защиты от баллистических ракет. Уже этой зимой Украина может провести испытания первой европейской системы защиты от баллистики, разрабатываемой совместно с европейскими партнерами. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Он подчеркнул, что такое сотрудничество важно для безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также отметил, что Украина не сможет реализовать подобный проект без помощи партнеров.

Премьер-министр Дании сообщила, что страна присоединится к созданию европейской системы противобаллистической обороны FREYJA, в частности, путем производства радиолокационных систем. По словам Фредериксен, в Дании будет создан специальный офис для координации сотрудничества между оборонными предприятиями и государствами, участвующими в разработке FREYJA.

● Банки снова будут платить больше. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о повышении в 2027 году ставки налога на прибыль банков с 25% до 50%. Документ также предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов. Ожидается, что повышенная ставка обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет в размере 38,5 млрд грн в 2027 году. Эти средства планируется направить на финансирование сектора безопасности и обороны.

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Рада ранее установила повышенную ставку налога на прибыль банков в размере 50% на 2023, 2024 и 2026 годы. По данным Нацбанка, налог на прибыль банков за восемь месяцев 2026 года составил 71,45 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (29,49 млрд грн).

● Киев погрузится во тьму. В столице будут временно отключать всё наружное освещение из-за дефицита электроэнергии. Такое решение КГГА приняла для обеспечения приоритетного электроснабжения важных городских объектов.

Освещение будет включаться только при наличии электроэнергии — с момента её восстановления и до 22:00, заявили в коммунальном предприятии «Киевгорсвет».

И напоследок:

● Украинский Херсон. Ровно четыре года назад украинские военные освободили город Херсон — единственный областной центр, который россияне оккупировали во время полномасштабного вторжения.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.