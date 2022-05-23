Привет из Киева. Как живет столица — в двух словах 23 мая, 12:44 Цей матеріал також доступний українською

Возвращаться или нет — каждый этот вопрос решает сам

Сегодня впервые попал в пробку, которая не на блокпосту. Расскажу в двух словах о том, что здесь происходит. Исключительно мои личные ощущения.

С одной стороны Киев жив. Уже не фантом. Всё больше людей на улицах, много женщин и детей. Продают клубнику и цветы. Вернулись посольства, миссии. Работают киоски, многие магазины. Открылись мы в Creative States (пока только на Арсенале), открылся рынок еды, рестораны вокруг, летники. Люди сидят за столиками, на лавочках, гуляют по улицам, ездят по делам. Работают торговые центры (не все), супермаркеты. Автосалоны в основном закрыты, автомобили вывезли ещё в первые дни войны. Длинные очереди за бензином, заправляться можно по топливным картам по безналу, договор заключается за день-два. Либо стоять в очереди по несколько часов.

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И теперь даже пробки. Кстати, водят лучше, чем раньше. Шахматистов в угаре почти не видел. Но на перекрёстки по-прежнему выезжают в надежде проскочить. Когда кто-то подъезжает к перекрестку и в силу своих ментальных правил пытается быстро проехать на красный свет — и в 9 случаях из 10 создаёт затор, застревая в центре. Вместо того чтобы остановиться, как только начинает мигать зелёный, пытается успеть и не успевает.

Не успеть один раз — ещё как-то простительно, если не повторять этого в будущем. Но баран не запоминает. К тому же он не готов мириться с необходимостью кому-то уступать, в его мире так поступает только слабый. А сильный — дерзко берет от жизни всё самое лучшее — и побеждает.

Поэтому баран повторяет этот финт на следующем перекрёстке, и так до бесконечности — застревая и погружая остальных в свой фейл.

Но я отвлёкся.

Главное — не падать и не сдаваться

С другой стороны — людей все равно мало. Крики некоторых предпринимателей о том, что тут всё резко взлетает, вокруг толпы страждущих посидеть на террасе ресторана или купить квартиру — не соответствуют действительности. Людей мало и это заметно. По ощущениям, вернулась половина, вторая половина по-прежнему на западе Украины или в Европе.

Многие воюют. Респект им. У нас же тут экономический фронт. В связи с этим, хочу сказать, что не понимаю мужиков, которые сидят на западе Украины. Смысл там сидеть. Ладно если удаленка. Но я бы так не смог. Особенно, если нечем заняться и все активы здесь. Понятно, что там семьи, дети. Но если у тебя бизнес в Киеве — нужно быть тут.

Аналогично, если ты работаешь в найме. Если компания накрылась, ищи новую работу. Ходи на интервью. А вдруг именно сейчас ты найдёшь your next dream job. Сейчас многие в поиске толковых специалистов.

Люди, конечно, рассыпались, уехали. Это чувствуется. Многие там пробуют стартануть новую жизнь, кто-то уже устроился, кто-то пошёл учиться. Кто-то находится в иллюзиях. А кто-то впал в апатию, оцепенение. Это жизнь, ничего не поделаешь.

IT-шникам ничего советовать не буду, они и сами всё знают. Общался недавно с собственником одной IT-компании, который ещё до войны частично перевёз команду в Варшаву. Сели они в коворкинг и начали наем новых — уже поляков. Так вот он говорит, что многие наши собираются вернуться в Украину, когда всё закончится. Оставаться там жить готовы единицы. Поводы у всех разные, причин на самом деле несколько. Основная — всё некомфортно. Не своё. Хотя поляки с точки зрения отношения к украинцам — просто красавчики.

Семьи, считаю, пока возвращать рано. Говорят, что июль и август будут жаркими. Хотя точно не знает никто, что в голове у Путина. Но всё же напрямую зависит от того, что происходит на фронте. Через две недели может быть другая ситуация.

Но если твой бизнес закрыт по причине того, что тебя тут нет, а сотрудники разбежались кто куда, сидеть в Европе или во Львове — означает ежедневно хоронить все, что создано и все надежды на восстановление. Возвращайся в Киев, пробуй открыться, создавай рабочие места. Можно вахтами и на выходных — назад к семье. Сохранять такой статус до августа, там будет видно. Бизнес должен работать.

Война напоминает о себе, когда звучит тревога. Звучит в Киеве она 2−3 раза в день, иногда чаще. Сирены звучат, конечно, жутко, детям такое слышать не стоит. В этот момент вспоминаешь всё. Какой мы шок пережили. В этом смысле наш президент прав — Киев забыл, что на самом деле в стране идёт война. Но так устроена человеческая натура. Люди всегда пытаются приспособиться к обстоятельствам. Все хотят жить и в этом смысле жизнь — это активность, стремление к осмысленности, к комфорту, спокойствию, благополучию, общению. Поэтому возвращаются. Обвинять людей за это нельзя, это противоестественно. Когда тебя выдрали из своей земли, воткнули в чужую, полили водой и сказали: «вот тут теперь живи», это так не работает.

Возвращаться или нет — каждый этот вопрос решает сам. Если заканчиваются деньги и нет работы — других вариантов просто нет. Если дом разрушен, наверное, нужно оставаться и пробовать начать заново. Если есть бизнес — возвращаться однозначно, оставив семью и детей в исходной точке. Пока до июля, потом будет видно. Главное — не падать и не сдаваться.

Текст опубликован с разрешения автора

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