В каком мире нуждаются украинцы? 23 января, 20:04 832 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

О реабилитации российской травмы и критической важности верховенства права

Сьогодні як ніколи раніше більшість населення готові голосувати за популістів. Окрім дешевої комуналки і розмаїття пільг, кандидати пропонують горезвісний «мир» в країні. На жаль, цей лозунг користається успіхом. Люди, які вірять у примирення з РФ, мають хибне уявлення про природу російської державності, а дарма. Росія – імперська держава з відповідним менталітетом та амбіціями. Деякі з нас мають позбутись ілюзій про демократичні відносини з Росією. Усі договори, конвенції та угоди рахуються нею лише як прояви слабкості країни-підписанта.

У своєму листі до українських агітаторів Лев Троцький каже, що «вольный дух запорожского казачества и гайдамаков…безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев». І справді: гібридна війна Росії проти України продовжується, щонайменше, чверть століття, але істотна частина українців все ще готова пробачати окупанта.

Історія чітко показує – Україну та українців як націю не зможе зруйнувати ніхто. Крім самих українців.

Північні брати не будуть з нами церемонитися, то ж права на помилку немає

Наша наївність бере корені з початку XX століття, коли територія України була найнебезпечнішим місцем на планеті: у період з 1933 по 1946 роки тут загинуло більше 10 мільйонів мирного населення. Кришка радянського режиму, якою накрилась післявоєнна Україна, винищила підприємницький клас та інтелігенцію. Як наслідок – ми частково перейняли певні риси агресора: брехня, корупція, патерналізм. РФ хоче нав’язати нам свою парадигму мислення, зробивши нас аморальними та ненависними. Деяким українцям важко вирішити конфлікт на дорозі без лайок, погроз та бейсбольних біт. У слові «віджати» ми перестали бачити щось ненормальне. Регулярні повідомлення про смерті українців перестають нас вражати: самогубства, війна, ДТП тощо.

Дуже важливо під час війни та після перемоги не побачити агресора у власному віддзеркаленні. Мусимо позбутися не лише наївної довірливості, а й ненависті, адже на ній нічого не вийде збудувати. Важливо зрозуміти, що ті шаблони мислення та поведінки, які в нас лишились від СРСР, найефективніше лікуються правовими методами.

З війни та кризи Україна мусить постати потужною правовою державою. Не можемо кидати за ґрати проросійських політиків чи олігархів просто за те, що вони проросійські. Найперше маємо знівелювати головний інструмент ворога – популізм. Мінімізація втручання держави у бізнес, прозора система оподаткування та чесні суди мають бути важливішими за обіцянки дешевого газу. По-друге, полишмо смакувати радянський антураж «успіху» та «заможності» з усіма його коштовними годинниками, дорогими джипами та люксовими ресторанами. Цивілізований світ давно звик жити скромніше, не виставляючи своє багатство напоказ.

Третім і найголовнішим фактором є цінності – наш хребет, на якому базуватиметься усе: зовнішня та внутрішня політика, вектор розвитку України, рівень добробуту та риторика діалогу з сусідами. Чудовий приклад нехтування цінностями: газові контракти Тимошенко, як один з епізодів так званих газових війн. Керуючись примітивними надіями, екс-прем’єрка буквально здала стратегічні інтереси України. Ось що буває, коли ми обираємо політиків без цінностей всередині. З моменту поновлення незалежності майже усі очільники України були «ціннісно безхребетними»: ось звідки розпродані росіянам заводи, обленерго, банки, мережі магазинів. Залишилось менше десяти тижнів до того, як ми зробимо ще один цивілізаційний вибір. Погана новина – північні брати не будуть з нами церемонитися, то ж права на помилку немає. Добра новина – усе в наших руках.

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