Джозеф Рош

Джозеф Рош

Астрофизик, преподаватель Тринити-колледжа Дублина

Переломный момент для Израиля. Чем опасно военное сотрудничество Ирана и России

4 мая, 20:13
NV Премиум
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Если Россия потерпит военные неудачи в Украине, есть опасность, что растущая зависимость Москвы от Тегерана может привести к усилению иранского влияния в Сирии

С тех пор, как в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, Израиль старался сохранить нейтралитет по отношению к Москве, минимизировав свою причастность к войне. Тем самым показав, что приоритеты собственной безопасности для него куда важнее. Однако укрепление связей между Россией и Ираном, а также давление Запада могут изменить позицию Израиля.

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При бывшем премьер-министре Яире Лапиде Израиль отказался присоединиться к санкциям ЕС и США против России, оказывая Киеву лишь гуманитарную помощь. Возвращение премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре 2022 года по сути не изменило внешнюю политику Израиля в этом отношении.

Нежелание Израиля осуждать действия России — прежде всего стратегическое решение, чтобы не поставить под угрозу неофициальное соглашение с Москвой, позволяющее Израилю бороться с иранским влиянием в Сирии. С начала военной интервенции в 2015 году Россия была одной из доминирующих сил в Сирии. РФ контролирует сирийское небо и, как правило, не запрещает израильским истребителям наносить удары по иранским марионеткам. Поэтому Израиль не хочет рисковать отношениями с Кремлем.

Возникшая политическая изоляция России подталкивает Москву к Тегерану. И растущее военное сотрудничество между Россией и Ираном вызвало опасения в Израиле — для национальной безопасности страны могут возникнуть серьезные негативные последствия.

Теги:   Израиль Россия Иран Сирия Война России против Украины

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