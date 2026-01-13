США и свержение режима Хаменеи. Что происходит в Иране

То, что режим начал глушить даже Starlink, свидетельствует об использовании новейших средств РЭБ (возможно, полученных от РФ или Китая). Более 100 часов без интернета — это попытка режима создать «информационный вакуум», чтобы безнаказанно провести массовые зачистки.

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Впрочем, такие действия привели к практически полной остановке работы банков и серьезным проблемам с логистикой. По сообщениям, сегодня власти восстановили телефонную связь, а доступ к сети, вероятно, начнет возвращаться в течение 48 часов. Здесь одно из двух: либо система не смогла справиться с последствиями такого глубокого цифрового блэкаута, либо Тегеран тихо отступает, потому что этот метод не сработал. Они больше не могут позволить себе отключение коммуникаций ни технически, ни экономически. В современном мире потеря контроля над связью означает, что вы уже проигрываете.

Часть умеренных исламистских элит, например клан Али Лариджани, появились в публичном пространстве с резкой критикой Трампа. Это некая попытка вернуть благосклонность Хаменеи. Похоже, каждый сейчас делает свой выбор: кто-то вывозит родственников за границу от греха подальше, а кто-то решает оставаться с режимом до конца. Это также свидетельствует о том, что надежды на «мягкий сценарий» транзита власти тают.

Кто-то решает оставаться с режимом до конца

О терроре написано много, поэтому останавливаться не буду. Радикализация растет с обеих сторон. Власти применяют огнестрельное оружие: убивают, калечат, арестовывают и анонсируют публичные казни задержанных. В ответ горят мечети, офисы КСИР и органы власти. Протесты не прекращаются.

Заявление принца Резы Пехлеви о контакте с администрацией Трампа и обещание «мировой помощи» — это то, что сейчас держит протест на плаву. Пехлеви в своей речи обратился к глубинным архетипам иранской культуры, сравнив протестующих с легендарным кузнецом Кавехом, который борется против тирана-змеепоклонника Заххака. Таким образом он легитимизирует их право на вооруженное сопротивление и восстание. Использование образов из «Шах-наме» Фирдоуси — это не просто метафора, а призыв к национальному освобождению от «чужеродного» и «демонического» правления.

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Кроме этого, он утверждает, что тысячи военных уже саботируют приказы о репрессиях. Это прямая попытка посеять сомнение в рядах КСИР и армии. Призыв к специалистам по коммуникациям атаковать государственную инфраструктуру — это переход к активной фазе гибридной войны. Его интервью американским медиа и подтверждение контактов с Белым домом дают улице надежду на то, что мир не просто наблюдает, а готовится действовать.

Теперь о Трампе. Он — на распутье. Тегеран предлагает вернуться к переговорам, но велика вероятность, что это ловушка — затягивание времени для перегруппировки сил. Джей ди Вэнс, насколько можно судить, поддерживает идею диалога, тогда как Марко Рубио выступает «ястребом». Сам Трамп вводит 25% пошлины для партнеров Ирана, что уже бьет по Китаю и Индии (главному поставщику риса в Иран).

Главный риск сейчас заключается в том, что если Трамп пойдет на «сделку ради выигрыша времени», о которой предупреждают активисты, это может деморализовать улицу.

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Текст опубликован с разрешения автора