По канцеляриям Европы распространяется страх. На что рассчитывает Москва 2 мая, 19:07 NV Премиум

Когда мы говорим о любых мирных переговорах с Россией, не стоит недооценивать стойкость и сопротивление украинцев

В конце концов войны заканчиваются. Компромиссом, поражением, победой или полным уничтожением стран.

Европа на протяжении веков пережила немало конфликтов и сражений. Институты, построенные после 1945 года, включая то, что является сегодня Европейским Союзом, были направлены на то, чтобы принести мир и стабильность на континент. Война России в Украине разрушила эти грандиозные амбиции.

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Пока что страны ЕС сплотились вокруг Украины. Так же — НАТО и США. Этой политической и военной поддержки все еще недостаточно для того, чтобы Киев достиг той стадии, когда он может установить условия любого мирного соглашения с Россией.

И поскольку жестокая война России с соседом продолжается, количество потерь с обеих сторон увеличивается, то трудно себе представить, почему и как президент Владимир Зеленский вообще может думать о переговорах. Народ Украины, ежедневно демонстрируя чрезвычайную стойкость, будет оказывать этому сопротивление.

Эту стойкость нельзя недооценивать. Суть ее передана в очень особенной и мощной книге Himmel Über Charkiw (Небо над Харьковом) украинского писателя Сергея Жадана. Жадан родился в Луганской области, учился и жил в Харькове до февраля 2022 года. Первые семь месяцев войны он едва находил время вести дневник о том, как это — жить в городе, который постоянно находится под бомбежками России.

Это мощная книга, потому что она о гуманизме и человечности харьковчан, сочетающейся с их растущей ненавистью к русским. Речь идет о том, как отдельные люди и группы людей, молодые и старые, помогают друг другу выжить.

Жадан приводит бесконечные примеры солидарности и порядочности, рассказывает о том, как он и его друзья находят генераторы для больниц, собирают лекарства, еду и одежду. Он делится воспоминаниями об организации развлечений для детей, травмированных войной, которым, как и их родителям, пришлось проводить столько времени в подвалах или в метро подальше от света, подальше от неба — отсюда и название его книги. Почти каждая вторая запись дневника Жадана заканчивается одним из двух предложений: «Завтра наша победа будет на день ближе», или «Над городом развевается наш флаг».

Это особый вид стойкости, который вряд ли смогут осмыслить те, кто живет в ЕС

Дневник Жадана по сути — о стойкости. Речь идет о стремлении к свободе и миру, о возможности открыть местную пекарню, парикмахерскую, бар, школу, книжный магазин или концертный зал. О стремлении харьковчан быть хозяевами своего города, жить в нем, не слыша гула боевых самолетов, без страха, не убегая. Речь идет о настроенности на то, чтобы выжить и победить. Это особый вид стойкости, который вряд ли смогут осмыслить те, кто живет в ЕС.

Поэтому когда политики или обозреватели, которые живут в собственной зоне комфорта, предполагают, что необходимо найти пути для начала переговоров о каком-то мире, они не могут игнорировать украинскую стойкость. Эта стойкость — это сопротивление. Вряд ли есть какие-то признаки того, что граждане страны даже задумываются о компромиссе.

Длительные страдания, смерть и необходимость солидарности сделали эту стойкость еще более выраженной. И чем дольше Россия ведет войну, «прославившуюся» своей жестокостью и неизбирательными убийствами мирных жителей, тем труднее Зеленскому будет даже думать о переговорах о мире, не учитывающем природу стойкости его страны.

Эта стойкость не ослабевает. И это — несмотря на растущую усталость, если не ощущение нетерпения некоторых западных политических и военных элит в отношении войны, у которой огромный потенциал для создания нестабильности в других частях Восточной Европы.

Это страх, который распространяется в некоторых канцеляриях и министерствах Европы, и на который, возможно, рассчитывает Москва. Поскольку Владимир Путин не подает никаких признаков отступления от своей цели — уничтожения Украины, Кремль может надеяться, что по мере затягивания войны он сломает единство европейцев в их поддержке Украины и моральный дух украинцев. Пока что ни того, ни другого не произошло. Не ослабла и стойкость украинцев.

После стольких разрушений, смертей и миллионов вынужденных переселенцев трудно понять, при каких условиях можно достичь мира — если только украинцы не смогут вернуть свою территорию, свою землю. И — контроль над своим небом.

Перевод NV

NV имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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