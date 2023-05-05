На ЗАЭС что-то готовится. Процесс разграбления станции уже начался 5 мая, 18:20 NV Премиум

Надо предусматривать самый плохой сценарий. Каким он может быть?

О факте заминирования критических зданий на АЗС стало известно еще 8 августа 2022 года. Генерал-майор командир гарнизона оккупационного на ЗАЭС, начальник войск радиационной химической и биологической защиты Валерий Васильев (и это сообщение публиковали пропагандистские российские СМИ) сказал, что Кремль ведет полномасштабную войну против Украины за право существования русского народа и право жить в мире со всеми.

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По его словам, они готовы к любым сценариям и будут реагировать на дальнейшие поставки американского вооружения Киеву и попытки деоккупации захваченных территорий. Васильев признал, что российские войска заменяли все важные объекты ЗАЭС и готовы шантажировать Запад ядерным объектом. Аргументы его — эту станцию строили русские люди для всех братьев славян, а теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое — здесь будет либо свободная русская земля, либо выжженная земля. Вы — солдаты русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей, вы должны понимать, что другого пути у нас нет. Если будет более жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью".

С нашим персоналом на ЗАЭС это печальная история.