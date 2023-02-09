Фундамент для строительства новой Украины 9 февраля, 14:35 Эксклюзив NV

Мой основной инсайт после первого года полномасштабной войны таков — ключевым активом Украины является ее социальный капитал

Это тот актив, за который сегодня борются ведущие страны мира, это основа любой мощной и успешной страны и, хоть мы не осознаем это до конца, социальный капитал должен стать основой построения новой Украины.

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Именно сила социального капитала страны стала тем хребтом, благодаря которому страна выстояла перед нашествием из РФ и благодаря которому держится до сих пор. Это фактор, который не учли все: и Путин, и западные партнеры и союзники. Они делали свои прогнозы, полагаясь на то, что украинское государство слабое, его институты почти не работают, чиновники тотально коррумпированы. Так что Украине давали максимум неделю. Но мы продержались и держимся уже год. Причиной тому наши люди и связи между ними — огромный социальный капитал, возникший в Украине за последние годы.

Что это означало на практике?

Фактически весь народ Украины с первых дней войны объединился в десятки тысяч горизонтальных команд, сетей и групп, которые через принципы самоорганизации начали решать тысячи сложных задач по защите страны, обеспечению армии, эвакуации людей, логистике, финансам, производству, кибероперациям, PR-кампаниям, санкционному и дипломатическому давлению. Каждая группа могла действовать сама по себе, а при необходимости объединяться с другими для решения более сложных задач и усиления влияния.

В такую команду превратилась почти вся страна

Масштаб этого волонтерского движения просто невероятный, и главное, что оно устойчиво — оно продолжает эффективно действовать уже год. В основе такого волонтерского движения лежит быстрое доверие, бесполезные мотивы, эффективное взаимодействие, творческая и креативная энергия, и самое главное понимание, что только вместе мы можем больше. В такую команду превратилась почти вся страна.

Какие выводы я делаю из этого парадокса?

1. Масштаб, продолжительность и системность волонтерского движения в Украине говорит о том, что государство в Украине либо фактически отсутствует, либо работает очень плохо и не справляется. Я понимаю, что в первые недели войны или месяцы все были дезорганизованы, в том числе и государственный аппарат, поэтому волонтеры помогали закрывать потребности, но мы видим, что волонтерское движение активно помогает и сегодня, год спустя, как началось полномасштабное вторжение. Это свидетельствует о слабости государства.

2. Сложность и количество задач, которые решали и решают волонтеры, не было бы возможно без того уровня предприимчивости и креатива, который есть у наших людей. Это свидетельствует о колоссальном, космическом пространстве предпринимательской энергии в стране. И именно поэтому единственной возможной экономической моделью для построения новой страны является предоставление максимальной свободы этой творческой энергии и таланту украинского народа. Максимально упростить все процедуры, упразднить ограничения и дать свободу. И через некоторое время эта предпринимательская энергия превратит Украину в одну из самых динамичных в своем развитии стран мира. История Украины показывает, что государство у нас всегда было традиционно слабым, а самоорганизация людей на очень высоком уровне. Это и есть ключ к пониманию будущей экономической модели страны — минимальное государство и максимальная свобода предпринимательства.

3. Исследования показывают, что качество социального капитала влияет на ключевые основы страны: ее экономический успех, политическую стабильность, благосостояние и т. д. Доверие, сотрудничество, взаимодействие и количество объединений в стране напрямую влияют на успеваемость самой страны. Здесь есть прямая корреляция и зависимость. Уровень социального капитала, который сегодня есть в Украине, как раз свидетельствует о том, что у нас уже есть социальный потенциал для того, чтобы стать одной из самых прогрессивных стран мира. К сожалению, современная политическая элита Украины значительно слабее и не успевает за развитием активного общества. Поэтому нам нужна новая элита, отражающая уровень развития самого общества.

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