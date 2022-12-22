В чем секрет выступлений Зеленского? 22 декабря, 18:17 Особенность риторики Зеленского именно в его простоте (Фото:president.gov.ua)

За триста дней войны президент Украины Владимир Зеленский произнес примерно триста речей

От выступлений исторического значения перед международными организациями — до регулярных видеообращений, в которых он каждый день говорит с обычными людьми, украинцами, чьи жизни навсегда изменило 24 февраля 2022 года.

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Глава украинского издательства «Фолио» Александр Красовицкий издает речи Зеленского — на украинском и английском. Сейчас уже отпечатана седьмая ежемесячная книга «Хроники войны». По словам Красовицкого, книги сразу стали бестселлерами; эта ежедневная хроника — фактически единственный системный источник информации о событиях, проиллюстрированных прямой речью президента.

Именно благодаря ежедневным обращениям, считает Красовицкий, большинство украинцев сейчас не чувствует дистанции между ними и властью — все в одной лодке. «Но также важно другое, — говорит он. — Зеленский, выступая перед парламентариями разных стран, международными организациями, умеет профессионально достучаться до сердца каждого слушателя».

Это умение Зеленского в очередной раз продемонстрировало его выступление перед обеими палатами американского Конгресса. Речь украинского президента в каком-то смысле стала квинтэссенцией простоты и ясности его стиля, который заставила отточить до совершенства развязанная Россией война.

Особенность риторики Зеленского именно в его простоте. Он не использует витиеватых фраз, не пересыпает текст цитатами, не использует тяжелых конструкций, наконец, не меняет речевых масок, как это делает в своих выступлениях Владимир Путин, с «разлетом» от строгой бизнес-лексики до блатного жаргона. У Зеленского нет масок, он — настоящий, а его стиль монолитен и предельно прост.

Чаще всего Зеленский руководствуется принципом: одна речь — одна метафора

К примеру, один из любимых приемов украинского президента — лексические повторы. Стоит отметить, что их используют почти все политические лидеры, но каждый — по-своему: например, чтобы манипулировать аудиторией, «продать» ей ту или иную идею или (бывает и так) просто от бедности речи, потому что других слов не хватает.

Зеленский использует повторы для усиления мысли или идеи, для того, чтобы подчеркнуть лейтмотивы своей речи. К примеру, лейтмотивами его выступления перед Конгрессом стали благодарность Соединенным Штатам и акцент на битве за свободу и общую безопасность, которая продолжается. Слово «битва» Зеленский произнес тринадцать раз, а слово «благодарю/благодарен» — восемнадцать.

Еще один прием, который можно назвать одним из самых сильных в риторике Зеленского, — это параллели. В каждом из своих больших выступлений он проводит параллели между Украиной и той аудиторией, к которой он обращается. Это очень удачный риторический прием, который как бы связывает, объединяет говорящего и тех, кто его слушает.

Так, в своей первой речи перед Конгрессом (Зеленский тогда выступал онлайн) он напомнил американской аудитории о событиях Второй мировой войны: «Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакованы с воздуха. Да, как никто не ожидал. Наше государство переживает это ежедневно. Каждую ночь!».

В речи Зеленский снова использовал упоминание Второй мировой войны как «мостик» между ним и аудиторией: сказал, что украинские войска сейчас бьются так же, как американские войска бились с немецкими под Рождество в 1944 году.

Тут можно вспомнить и видеовыступление Зеленского 8 мая, в день Памяти и скорби. Свою речь он тогда наполнил параллелями (причем не только текстовыми, но и видео) с событиями Второй мировой войны: каждый украинский город он сравнивал с европейским городом, пострадавшим от фашизма.

Зеленский использует очень много глаголов — и это придает динамику его речи. Украина «борется», «не боится», «вдохновляет», «держится», «никогда не сдастся», «не жалуется». А битву, которую она продолжает, нельзя «заморозить, отложить, игнорировать».

Простоты и ясности своих выступлений украинский президент достигает еще и за счет невероятно аскетичного использования образных средств. Среди редких, но метких приемов можно отметить, к примеру, сдержанные каламбуры: Зеленский обыгрывает в своей речи название систем Patriot: говорит, что они смогут защитить украинских патриотов от русских ракет.

Чаще всего Зеленский руководствуется принципом: одна речь — одна метафора. Причем метафора эта оказалась сквозной и стала его своеобразной визитной карточкой: это метафора света и тьмы, которую он повторяет из выступления в выступление, но каждый раз наполняет ее новым смыслом. На этот раз Зеленский поместил ее в контекст Рождества: сказал, что украинцы, возможно, будут встречать его при свечах, но не потому что это романтично, а потому что, скорее всего, не будет света. «Однако, — добавил он, — свет нашей веры не погасить».

Интересно, что метафору света и тьмы Зеленский стал использовать задолго до начала массовых атак на инфраструктуру Украины. Но теперь, с отсутствием реального, не метафорического света, она приобрела особое звучание. Кроме того, эта повторяющаяся и как бы разрастающаяся метафора с каждым выступлением украинского лидера еще больше обнажает суть происходящего: захватническая война — событие черно-белое, и в нем нет промежуточных оттенков.

Печатается с разрешения автора и издания. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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