Два больших вызова. Чего боятся в Азии на фоне войны России против Украины 20 июня, 15:20 NV Премиум

В этом году 20-й по счету Диалог Шангри-Ла выявил новую тенденцию: слияние азиатской и европейской геополитики

Колонка написана в соавторстве с исполнительным директором IISS-Europe, руководителем Европейской программы безопасности и обороны Беном Шреером

Диалог Шангри-Ла (ШЛД), главный азиатский саммит по оборонной дипломатии, уже давно служит барометром отношений безопасности в регионе. Но в этом году 20-й по счету саммит выявил и более широкую тенденцию: слияние азиатской и европейской геополитики. До сих пор эти два театра были разными, и их динамика отличалась. Но их стратегическая взаимозависимость все больше углубляется. Это имеет далеко идущие последствия для обоих регионов.

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