Найджел Гулд-Дэвис

Найджел Гулд-Дэвис

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), редактор ежегодного стратегического обзора геополитики IISS

Два больших вызова. Чего боятся в Азии на фоне войны России против Украины

20 июня, 15:20
NV Премиум
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В этом году 20-й по счету Диалог Шангри-Ла выявил новую тенденцию: слияние азиатской и европейской геополитики

Колонка написана в соавторстве с исполнительным директором IISS-Europe, руководителем Европейской программы безопасности и обороны Беном Шреером

Диалог Шангри-Ла (ШЛД), главный азиатский саммит по оборонной дипломатии, уже давно служит барометром отношений безопасности в регионе. Но в этом году 20-й по счету саммит выявил и более широкую тенденцию: слияние азиатской и европейской геополитики. До сих пор эти два театра были разными, и их динамика отличалась. Но их стратегическая взаимозависимость все больше углубляется. Это имеет далеко идущие последствия для обоих регионов.

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Теги:   Азия Россия-Китай Алексей Резников Война России против Украины

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