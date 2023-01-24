Зеленский срочно запустил «большую чистку» 24 января, 18:21

Чем жила страна 24 января 2022 года

● Зеленський терміново запустив «велику чистку». Кабмін погодив звільнення п’яти голів ОВА, підтримавши проєкти указів президента України про звільнення: Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА (нещодавно став героєм журналістських розслідувань про фітнестренерку-коханку та величезні обсяги дорожніх робіт, які в регіоні віддали записаній на неї фірмі); Олександра Старуха — Запорізька ОВА; Олексія Кулебу — Київська ОВА; Дмитра Живицького — Сумська ОВА; Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

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● Крім того, з посад заступників міністрів звільнено: В’ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони України (відповідав за тилове забезпечення, написав заяву після скандалу із закупівлею харчів для ЗСУ по завищеним у рази цінам); Івана Лукерю — заступника міністра розвитку громад та територій України; В’ячеслава Негоду — заступника міністра розвитку громад і територій України; Віталія Музиченка — заступника міністра соціальної політики України. Раніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський був звільнений з Кабміну після того, як його затримали під час отримання хабаря у розмірі $400 тис.

● Також Олексія Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора після скандалу з його відпочинком в Іспанії під час війни.

● Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що РНБО ухвалила «принципове рішення» щодо виїзду за кордон держслужбовців, правоохоронців і народних депутатів, яке стосується всіх посадовців центральної влади та всіх рівнів місцевої влади, «всіх, хто має працювати на державу і в державі». «Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», — заявив Зеленський.

● А ще сьогодні заступник глави ОП Кирило Тимошенко пішов з посади, один з кураторів «Великого будівництва», який раніше також став фігурантом журналістського розслідування про оренду шикарного житла та користування преміальними авто.

● «Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних „заплющених очей“. Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит — справедливість для всіх», — написав радник глави ОП Михайло Подоляк. При цьому Банкова, наприклад, декілька тижнів «заплющувала очі» на скандал з Резниченком та Тимошенком.

● На тлі скандалу з маєтком народного депутата від Слуги народу Павла Халімона, купленого ним під час війни за 10 млн грн (ціна — це версія самого Халімона, на ринку подібні коштують у 5−6 разів дорожче) САП наполягає на його притягненні до кримінальної відповідальності (з відповідним запитом САП звернулася до Офісу генпрокурора).

● Захід пропонує ЗСУ зосередитись на півдні. На тлі кровопролитних боїв за Бахмут, який вже понад півроку намагаються взяти російські окупанти, союзники України радять їй переключитися на південний напрямок, повідомив CNN з посиланням на власні джерела.

За словами західних чиновників, ця битва для ЗСУ надто виснажлива і потребує зміни тактики. У зв’язку з цим «офіційні особи» закликають Україну зосередитися на підготовці наступу на півдні, обравши «інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно передали західні союзники».

● Польща налаштована рішуче. Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Україні танків Leopard 2 повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. А прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна проситиме в ЄС компенсацію вартості танків Leopard 2, які вона хоче відправити Україні. «Ми подамо заявку на відшкодування до Європейського Союзу, це буде ще один тест доброї волі», — сказав він.

Моравецкій розкритикував Німеччину за її ставлення до України: «Німці затягують, увертаються, діють незрозуміло як. Ми дуже чітко бачимо, що вони не хочуть допомагати Україні, яка більшою мірою борониться».

● Берлін продовжує тягнути. У Німеччині продовжують обговорювати можливості передачі Україні основних бойових танків, але змушені брати до уваги й настрої населення. Про це сказав речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

● «Схоже, Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї [танків], якщо деякі держави-члени ЄС, які мають, захочуть її відправити», — сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

● Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall повідомив, що після відповідного рішення уряду Німеччини він буде готовий передати Україні 139 танків Leopard. Зокрема, концерн може передати 29 Leopard 2А4, призначених для «кругового обміну», у квітні-травні цього року. На ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації знадобиться майже рік — передати їх вдасться наприкінці 2023-го чи на початку 2024 року. Завод також повідомив, що міг би передати ще 88 старих Leopard, але їх стан наразі невідомий.

● Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід повинен надати Україні більше військової допомоги, постачати важче обладнання, «і це є абсолютно терміново».

● Будуть навіть Abrams. Президент США Джо Байден готовий передати Україні танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину, яка поки не прийняла рішення щодо можливих поставок Києву танків Leopard 2. Про це повідомив Sky News Arabia. За інформацією неназваної відповідальної особи у Пентагоні, Байден може передати Україні десять таких танків. Співрозмовник телеканалу також вважає, що Німеччині «необхідно перестати упиратися» і передати Leopard Україні.

● Будуть і літаки? За даними Повітряних сил, вже фактично відомо, який тип літаків може отримати Україна від західних союзників та якими будуть терміни підготовки особового складу. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, але конкретної інформації він не додав.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання постачання бойових літаків для ЗСУ «зрушило з мертвої точки».

● Більше 122 тис. За минулу добу в Україні ліквідували близько 690 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 122170 своїх вояків.

Крім того, ворогові вибили: танків — 3152 (+2 за добу), бойових броньованих машин — 6284 (+8), артсистем — 2148 (+2), РСЗВ — 448 (+1), засобів ППО — 220 (+0), літаків — 289 (+2), вертольотів — 281 (+4), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1897 (+3) і багато іншого.

● Лукашенко збрехав про «пакт про ненапад». Президент Володимир Зеленський спростував заяву білоруського диктатора Лукашенка про те, що Україна нібито пропонувала йому «пакт про ненапад». «Усе, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підкреслити, що Україна нападати на Білорусь не збирається і ніколи не збиралася, немає таких намірів», — відповів глава держави на запитання BBC.

І для фіналу:

● «Чого, в біса, ми чекаємо?» Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав негайно надати Україні всю необхідну їй допомогу для перемоги над Росією в сильній та емоційній колонці для Daily Mail.

«Чим швидше ми допоможемо українцям досягти неминучої перемоги, тим швидше закінчаться їхні страждання і тим швидше весь світ, включаючи Росію, почне оговтуватися від путінської катастрофи, — написав Джонсон. — Це вимагає від усіх нас на Заході, від усіх друзів України, подвоїти і потроїти нашу підтримку».

«Українцям потрібні сотні танків, і вони повинні отримати їх від американців, німців, поляків і багатьох інших. Де західному світу зараз необхідно розмістити ці танки? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Захисту Теннессі? Щоб вони блукали селами Вілтширу? Те ж саме можна сказати про кожен елемент конвенційної зброї, який міг би допомогти Україні покласти край цій агонії. Не говоріть зі мною про „ескалацію“ чи ризик того, що ми якось спровокуємо Путіна, до якогось нового жаху, збільшивши нашу підтримку. Чому ми маємо боятися провокувати його, якщо він уже показав, що він зробить без найменшої провокації?», — додав експрем'єр.

«Якщо ви хочете мінімізувати світовий економічний біль, якщо ви хочете уникнути величезних витрат — у крові та цінностях — від того, що дозволяєте цій трагедії тривати, тоді давайте разом зробимо очевидну річ. Давайте дамо українцям все, що їм потрібно для перемоги зараз», — завершив він.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.