Готовится «постпутинская» партия. Что назревает в Кремле на фоне отступления из Херсона? 20 октября, 07:13 Эксклюзив НВ

Многие нервные «царедворцы» начинают видеть выгоду объединения в «повоенную партию», что явно означает «постпутинскую»

Быстрое развитие событий в разных направлениях фронта войны России против Украины в течение последней недели заметно замедлилось, и Москва активно стремится продолжить это промедление. Президент Владимир Путин, ездивший в Астану, чтобы посетить несколько саммитов, пытался изменить свой ястребиный нарратив и приуменьшить «неприятную» украинскую тему. Ни один из коллег Путина не поддержал Россию в дебатах на Генеральной ассамблее ООН на прошлой неделе, но большинство — за исключением Турции — воздержались от голосования по резолюции, осуждающей аннексию четырех украинских областей. Российские дипломаты пытались объяснить фиаско 143 государствам, поддержавших эту резолюцию (на два больше, что поддержали резолюцию от 2 марта об осуждении российской агрессии), чисто результатом кулуарного «выкручивания рук» США и их союзников. У русского диктатора, однако, было множество других причин для смягчения своего выступления.

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Главная забота для Путина — избежание преждевременного раздражения своего ключевого стратегического партнера Си Цзиньпина, который занят утверждением своего господства на 20-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая, начавшемся 16 октября. Российский президент знает, что его «дорогой друг» не одобряет решение начать войну против Украины и предпочитает скорейшее прекращение боевых действий, поэтому демонстрация сдержанности должна быть воспринята Пекином как адекватное поведение на данный момент. Поэтому Путин воздерживается от любых упоминаний о ядерных вариантах, в отличие от демонстрируемой в предыдущие недели тревожной балансировки на грани войны. Основные российские СМИ лишь коротко сообщили об учениях НАТО Steadfast Noon, демонстрирующем возможности ядерного сдерживания в северо-западной Европе. Маневры будут продолжаться до конца октября 2022 года.

Еще более впечатляющим является изменение тона Путина относительно энергетических вопросов,