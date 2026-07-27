Зеленский не может вернуть Федорова на должность министра обороны

Не только Картоночный Майдан, но и критику в западных СМИ. Сейчас сложилась патовая ситуация. Если президент под давлением ультиматумов вернет его на должность министра обороны, он теряет не лицо, а начнет терять реальную власть. Его будут воспринимать как формальное первое лицо государства, которое, однако, уже не управляет страной и вынуждено уступать под давлением ультиматумов.

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Формально Федоров был, есть и может быть его подчиненным в качестве министра обороны. Но если подчиненный ставит своему руководителю ультиматумы, а руководитель вынужден их выполнять — кто главный? Ответ очевиден для всех. И именно в этом заключается главная проблема. Этим объясняется, почему Зеленский не может сейчас вернуть Федорова на должность министра обороны. Для него это стало бы началом политического конца.

И кроме того, с высокой долей вероятности возникнет ситуация