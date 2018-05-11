Утпал Долакия

Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
Армяне добились победы над режимом, Иран готовится к войне с США и Израилем, а Путин выбрал себе наследника престола
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
Путину деваться некуда, и стесняться ему (как минимум после прошлой инаугурации) нечего. От власти он не уйдет, и пить демократический боржоми ему поздно
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
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