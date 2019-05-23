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Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

Утопия Слуги народа

Сегодня, 14:21
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Даже Израиль еще не решил, что он готов к либертарианству

Теперь новая партия Слуга народа заявляет, что её идеология — либертарианство.

Друзья мои. Игры в электронное правительство по фейсбуку — хороши в Эстонии. Игры в уменьшение влияния государства — хороши, скажем, в США. Игры в референдумы по любому чиху — хороши в Швейцарии.

А в Украине в данный момент времени хороши только одни игры — в построение сильного милитаризированного государства. С сильной, способной к принятию решений, властью. С армией, способной противостоять агрессии самой сильной на данный момент диктатуры мира с имперскими амбициями. Со внутренними службами, способными противостоять её же гибридной войне. С экономикой, способной обеспечивать и то, и другое и третье в условиях блокады и давления.

Надо это государство иметь. Надо его построить

Чтобы уменьшать влияние государства, необходим один, но критически важный фактор, без которого никуда не деться. Надо это государство иметь. Надо его построить.

И те страны, которые строили государственность по триста лет — могут размышлять о либертарианстве и всеобщем самоуправлении, как в счастливых книжках об утопии, как в «Городе Солнца».

Но когда я слышу это от правительства в стране с переходным строем, а теперь уже даже и неясно — с переходным в какую сторону-то — где государственность только-только начала появляться, и которая только последние пару лет вышла из условий экономической ямы и активной фазы войны — и то временно — я понимаю только одно: эти парни не способны ни брать на себя ответственность, ни принимать решения.

Даже Израиль еще не решил, что он готов к либертарианству.

Давайте же поэкспериментируем с этим в воюющей, близящейся к дефолту частично оккупированной стране!

В рамках проекта «Журналистика без посредников»

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский партия Слуга народа

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