Об успехах Украины и оптимистическом взгляде на будущее 3 февраля, 10:26 Эксклюзив NV Посол США в Украине Бриджит Бринк выступила в рамках встречи-дискуссии NV Украина и Мир впереди 2023 (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Момент, с которым сталкивается Украина прямо сейчас, очень тяжелый. Но я думаю, что если смотреть на это в более широком масштабе, на самом деле разворачивается совсем другая история

Материал записан в рамках встречи-дискуссии NV Украина и Мир впереди 2023, состоявшейся 19 января

Я хотела бы начать с выражения моих глубоких соболезнований и скорби по поводу произошедшей с руководством МВД трагедии. Это были тяжелые дни, и даже все начало года. Перед этим также произошла ужасная российская атака на Днепр. Известно о гибели 45 человек — в том числе шестерых детей. Это ужасная, ужасная ситуация. А до этого — очень непростые моменты на Рождество и Новый год.

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Я здесь почти семь месяцев, но кажется, что уже гораздо дольше. И я знаю, что вы живете с этим каждый день.

Но я хотела начать с этого, потому что, как я говорила своим сотрудникам, вы знаете, это легко, когда вы смотрите отдельно на тот день или другой, хотя эти дни, и для меня также, и для всех нас, могут быть очень длинными и очень тяжелыми. Настолько тяжелыми, что мне кажется, это самая тяжелая дипломатическая работа, которой я когда-либо занималась. А если видишь такое изо дня в день, иногда кажется, что это слишком тяжело.

Но то, что я собираюсь сказать, гораздо оптимистичнее. Это действительно сложный, ужасающе трудный момент, с которым мы столкнулись, с которым сталкивается Украина прямо сейчас. Но я думаю, что если смотреть на это в более широком масштабе, на самом деле разворачивается совсем другая история.

И я бы хотела просто разделить свои замечания на три части. Во-первых, немного оглянуться назад. Во-вторых, немного поговорить о поддержке Украины со стороны США и международного сообщества. И в-третьих, заглянуть вперед.

Должна сказать, что я из Среднего Запада Америки. Так что мы живем по нескольким принципам. Один из них состоит в том, что ты всегда остаешься оптимистом, несмотря ни на что, работаешь как можно усерднее, чтобы достичь цели, и никогда не сдаешься. И я думаю, что это важный способ — по крайней мере, как я его себе представляю, — способ, которым я выполняю свою работу здесь, и я вижу и получаю много уверенности от того, как украинцы реагируют на это ужасное, полномасштабное вторжение.

Я не знаю, когда именно, но я на 100% уверена, что Украина будет успешной

Оглядываясь назад, я имела возможность написать колонку в NV, и в ней говорилось, что эта война, как сказал президент Байден, должна стать стратегическим поражением России. Это своего рода наша отправная точка, отправная точка нашей политики. И в том материале я написала, что Россия уже потерпела поражение — она потерпела поражение в своей попытке захватить Киев, она потерпела поражение в своей попытке разгромить защитников на передовой, она потерпела поражение в своей попытке сломать волю украинского народа с помощью ужасной атаки на электросети и энергетическую инфраструктуру.

Но в этом разговоре я хочу поговорить об успехах Украины. Если оглянуться назад, на размах событий, на то, что могло бы быть, и на опасения, куда все могло пойти в феврале, Украина успешно отбросила Россию от столицы — это невероятно важно. Но также от критически важных городов, в том числе Харькова и других, чтобы не дать России захватить страну; а также отвоевала столько территорий на востоке и юге, и освободила столько захваченных городов. И наблюдать за этими успехами, которые, вероятно, недавно достигли кульминации в Херсоне, было действительно приятно. Но, очевидно, это остается такой тяжелой борьбой.

И речь не только о поле боя. Начиная с 10 октября, когда начались волны атак, которые все мы пережили в столице и других городах страны, поражает то, что смогли сделать украинские энергетики и теплоэнергетики, а также защитники воздушного пространства, чтобы сохранить — по крайней мере, на определенную часть дня — подачу электричества, света и тепла. Это поражает.

Я также считаю, что Украина проделала большую работу, под руководством президента Зеленского и благодаря дипломатическим усилиям, в сплочении мира и призыве народов осознать, что это борьба за свободу, что успех Украины — это успех свободного мира. Это то, во что я верю, и я думаю, мы все верим.

Теперь обращаюсь к поддержке США. Я думаю, что, наконец, успех Украины до сих пор был результатом действий президента Зеленского и народа Украины, ясно заявившего: «Нет, это вторжение не будет успешным»; результатом несокрушимой воли населения, а также мужества ваших героев — прежде всего бойцов на передовой.

Я потеряла двух сотрудников моей миссии, моего посольства, украинских сотрудников на передовой. Я знаю, что все здесь потеряли близкого человека или нескольких, или больше. Мы тоже это чувствуем.

Кроме героев на фронте отмечу людей, работающих в сфере здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, энергетики — по всей стране. Волонтеров — на уровне, которого я никогда раньше не видела. Это просто удивительно — видеть такой отклик.

Я очень горжусь тем, что Америка, администрация Байдена, Конгресс США и американский народ действительно откликнулись и поддержали вас. И я могу сказать, что поддержка, которую мы предоставили вам, является двухпартийной — она идет от наших политических партий, она идет от всех сегментов Америки.

У меня есть родственники по всей Америке: на восточном побережье, на западном побережье, на Среднем Западе — эта поддержка ощутима и реальна, и вы видите это, когда разговариваете с американцами. Когда мне удается съездить обратно в США, я слышу: «Благодарю вас за то, что вы делаете в помощь Украине». И я вижу, как украинские флаги — никогда раньше не видела такого в своей стране: флаги, отличные от флага США, висят на всех домах в Соединенных Штатах.

Это потому, что мы разделяем вашу любовь к свободе — у нас также это основа нашей собственной страны. И мы разделяем понимание того, что свобода не дается безоплатно — она дорого стоит, она является чем-то, за что мы все должны бороться.

Я горжусь — хотя знаю, что есть много вопросов по этому поводу — горжусь тем, сколько мы предоставили в виде безопасностной помощи. Сейчас это около $25 млрд, но самое важное, по моему мнению, это спектр средств и возможностей.

Мне всегда задают вопросы о следующих возможностях, но я оглядываюсь на то, что мы уже предоставили, начиная с «Джавелинов» и «Стингеров», и дальше до HIMARS и NASAMS, а теперь до «Петриот» и «Брэдли». И мы двигаемся в правильном направлении и тесно сотрудничаем с нашими украинскими партнерами, поскольку ситуация на поле боя меняется. И мы будем продолжать это делать. У нас есть обязательства от президента, от Конгресса делать это. И это то, что мы будем делать.

С экономической стороны, это действительно беспрецедентно для нас, но мы предоставляем более миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, и мы делаем это с весны прошлого года. Итак, сейчас это $13 млрд прямой бюджетной поддержки, которая идет учителям, спасателям, медицинским работникам и другим, кто поддерживает всех живущих в стране людей, а также воюет на войне.



Плюс гуманитарная помощь на сегодняшний день составляет около $2 млрд. Это помогает с перезимовкой, а также поможет людям в недавно освобожденных районах, таких как Херсон.

В заключение, я хотела бы немного поговорить о взгляде в будущее. Как я уже сказала — я начала с этого — я оптимист по своей природе, а в моей профессии нужно быть оптимистом. И, конечно, нужно быть оптимистом, если собираешься быть здесь.

Но этот оптимизм возникает не на пустом месте. Он основывается на том, что я вижу, что здесь происходит, и на моей уверенности, что Украина добьется успеха. Я не знаю когда именно, но я на 100% уверена, что Украина будет успешной.

Наша позиция в том, что Путин может закончить эту войну сейчас, если уйдет из Украины. Так что он может остановить эту войну, когда пожелает, и вывести свои войска из Украины.

Как сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан: «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое, инструменты, которые ей нужны, чтобы выиграть войну и поставить себя в лучшую позицию для переговоров в определенный момент, который выберет президент Зеленский».

Президент Зеленский сформулировал свое видение справедливого мира, отвечающего Уставу ООН, отвечающего территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем это. Мы поддерживаем это, потому что это правильно. Мы также поддерживаем это потому, что считаем, что это в наших интересах и в интересах каждой демократии в мире.



Потому что попустительство российской агрессии имеет негативные последствия не только для Украины — экзистенциальные — но и для Европы, а также для всего мира. Для меня это фундаментально и очень важно, чтобы мы это понимали, а также понимал американский народ.

Мы также за то, чтобы за эти ужасные военные преступления в Украине виновники ответили перед правосудием. Я не думаю, что это будет быстро, но это то, чего нужно добиваться, постоянно преследовать, в отношении каждого совершенного военного преступления.

Наша позиция — поддержка суверенной, независимой, демократической и преуспевающей Украины.

И для этого вам, по нашему мнению, очень важно выиграть войну. А затем также выиграть будущее и реализовать стремление украинцев к обществу, стране, которая позволяет людям реализовывать свои мечты, и делать это таким образом, чтобы у вас были институты и структуры, которые позволяют и требуют верховенства права и возможности для каждого гражданина Украины.

Я абсолютно уверена, что вы туда дойдете, что у вас это получится, что Украина добьется успеха. Поскольку мы разделяем ваши ценности, мы разделяем любовь к свободе, вы имеете в нашем лице партнера — и не только в нашем: у вас есть G7, и у вас есть международные партнеры по всему миру.

И поскольку эта борьба — это борьба за Украину, но и основополагающая борьба, которая влияет на каждого из нас, мы все должны увидеть вашу победу и поддержать эту победу.

Полную видеоверсию встречи-дискуссии NV Украина и Мир впереди 2023 смотрите здесь :