Что ждет Киево-Печерскую Лавру и УПЦ МП 29 марта, 14:04 Эксклюзив NV

УПЦ МП немного напуганы (давайте скажем правду) такой последовательной твердой позицией украинского государства

То есть 30 лет они жили совсем в другом режиме, когда государство было к ним не просто лояльным, а любящей матерью, а они были самыми любимыми сыновьями для Украины и по количеству, и по уровню влияния и на нашу политику, и на другие сферы жизни. А тут впервые встретились в этой церкви с достаточно мощной оппозицией со стороны государства.

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Думаю, что у государства есть право предъявить свои претензии к этой церкви, выразить свое недовольство. Потому что не все в деятельности этой церкви сегодня устраивает государство и украинское общество. И государство оказалось чутким к сформировавшимся в нашем гражданском обществе настроениям. А мы знаем, что оно достаточно мощное, поскольку у нас было три революции, где закалилась наша воля именно как гражданского общества. Граждане Украины понимают, что они имеют право голоса в этом государстве, что они имеют право бороться за свои права, диктовать государству (в пределах разумного) те потребности и те вызовы, которые появляются не только перед нашим украинским обществом, но и перед всем миром.

В этих условиях, в условиях войны, когда мы теряем огромные ресурсы человеческих материальных экологических ресурсов, церковь заняла странную позицию. Вот никто не может в Украине со 100% уверенностью сказать, что эта церковь полностью украинская, что она стоит на патриотических позициях.