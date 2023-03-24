Что Вселенский патриарх предлагает РПЦ и как восстановить статус-кво Киево-Печерской лавры 24 марта, 18:28 Эксклюзив NV

Патриарх Варфоломей продолжает говорить на эту тему. Это очень важно. Важно также, что он говорит именно как религиозный лидер

Слова, які промовив Вселенський патріарх Варфоломій про те, що Російська православна церква поділяє відповідальність за війну в Україні і сенсаційні, і не зовсім. Це в певному сенсі продовжує його риторику, яку він розвиває впродовж останніх місяців. Риторику, яка засуджує війну, з одного боку. З іншого боку, дуже чітко ідентифікує, хто цю війну розпочав, хто її продовжує, хто в ній винуватий.

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Ми бачили подібні заяви. Наприклад, на великому міжрелігійному форумі в Абу-Дабі у грудні минулого року, де він чітко засудив ідеологію «русского мира», російського світу, як правильніше її називати, як підґрунтя, яке дозволяє цю війну продовжувати.

Тобто Патріарх Варфоломій продовжує говорити на цю тему. Це дуже добре, це важливо. Важливо також, що він говорить саме як релігійний лідер.

На відміну від католицької церкви, яка досить вертикально збудована, православна церква, з одного боку, має вертикальний вимір — всередині помісних церков. От, наприклад, Православна церква України — це одна з помісних православних церков, є така вертикаль ієрархії. А між цими церквами такої вертикалі немає. Всі православні церкви вони рівні між собою. Вселенський патріарх або Константинопольський патріарх має почесне перше місце серед церков. Але його позиція не може бути жодній з церков нав’язана.

На відміну від римського єпископа, який що сказав, те має бути втілене в політиці всіх церков в глобальному католицизмі, в православній церкві голос патріарха Варфоломія має силу як авторитетний лише за умови, що його хочуть чути.