Почему власти боялись трогать Лавру и как разрешить религиозный конфликт в Украине 4 апреля, 15:18 Эксклюзив NV

Ряд событий в Хмельницком является индикативным тому, что происходит в религиозной среде Украины и вообще в обществе

Насправді в конфліктах на релігійному ґрунті зацікавлена, насамперед, звичайно Москва. Є стереотип, мовляв, Москва зацікавлена в тому, щоб повністю підтримувати УПЦ МП. Це не зовсім так. Москва насамперед зацікавлена в тому, щоб збурювати ворожнечу між релігійними групами в Україні. Тому вона коли підтримує УПЦ МП, то робить це задля того, щоб підсилити конфліктність всередині України. І звичайно такі події, особливо ті картинки, відеоряди, які бачать за кордоном, не на користь Україні. Питання треба вирішувати виключно в правовому полі, в рамках українського законодавства. Тим більше, що є всі інструменти для того, щоб вирішувати такі конфліктні ситуації цивілізовано.

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Лавра — це власність українського народу, власність держави, це пам’ятка ЮНЕСКО, діяльність якої як території регулюється нормами ЮНЕСКО, в тому числі, як і українським законодавством. Звичайно держава має право і повинна забезпечувати виконання і норм ЮНЕСКО, і норм українського законодавства щодо цього комплексу.

Водночас, Лавра — це також декілька громад. Це громада чернецька, це значна кількість семінаристів, які навчаються на території Києво-Печерської Лаври, ну і це адміністрація. Питання зараз, наскільки я розумію, як вчинити у спосіб, який би не порушував зобов’язання щодо саме тих людей, які перебувають на території Лаври.