Униженный Путин остановил зерновой коридор 17 июля, 18:26

Чем жила страна 17 июля 2023 года

● Унизительный удар по Кремлю. «Если подтвердится, что это вторая украинская атака на Крымский мост, открытый с большой помпой президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, то это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля», — написала Financial Times относительно ночного подрыва моста, в результате которого был сильно поврежден один из его пролетов.

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В материале сказано, что таким образом может быть нанесен удар по способности РФ снабжать войска, которые есть в оккупированных южных областях Украины. Журналисты напомнили, что Крымский мост — это важнейшее связующее звено между Россией и оккупированными украинскими территориями и используется для транспортировки войск, танков и других военных грузов россиян.

Единственный другой маршрут поставки — через так называемый «сухопутный коридор», который Москва создала, оккупировав части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. «Но этот путь узкий и связан с трудностями, поскольку украинские бригады сосредоточили свое внимание на попытке перерезать этот сухопутный коридор в ходе своего контрнаступления», — напомнило FT.

● Посреди ночи на Крымском мосту остановили все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», российские паблики написали о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

в 18:00 кремлевское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что через Керченский пролив начали переправлять паромами легковые машины «после тщательного осмотра« (до этого только грузовики). А на выездах из Крыма сухопутным путем (через оккупированные территории юга Украины) собрались многокилометровые пробки.

Информированный источник NV рассказал, что атаку организовали и провели СБУ и ВМС. И сообщения самой спецслужбы намекают именно на ее участие в атаке:

● СБУ впоследствии раскроет детали «хлопка». Все детали по организации «хлопка» на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины. Это пообещал представитель Службы Артем Дехтяренко. «Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — сообщил он NV.

В ведомстве напомнили, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. «Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии. Вместе к Победе! Слава Украине!» — добавил Дехтяренко.

● Михаил Федоров, вице-премьер — министр цифровой трансформации, заявил, что морские дроны «разорвали» Крымский мост, и обещает увеличить производство беспилотников. Об этом он написал в ТГ, реагируя на пропагандистский российский ролик, в котором сказали о наращивании производства в РФ дронов-камикадзе Ланцет в 50 раз. «Вчера сеть разорвало видео по производству российских дронов Ланцет. А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов. Лучше действовать, не палить фото собственных производств и обеспечивать Силы обороны», — заявил Федоров.

● Что там у москалей? Российский режим признал, что в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские беспилотники, и назвали этот инцидент «терактом». В Москве утверждают, что в результате атаки «повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», говорится также о двух погибших взрослых и пострадавшем ребенке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «теракте». В соответствующем сообщении говорится о том, что подрыв «осуществили спецслужбы Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста».

● Путину отрапортовали о ночных взрывах на Крымском мосту. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диктатор «дал поручение по организации движения транспорта на крымском направлении» и заслушает вечером доклады. Песков назвал повреждение моста «терактом», — мол, в России «знают причины и тех, кто стоит» за подрывом. По его словам, «ответом» станет «достижение» вымышленных кремлевским режимом «целей» полномасштабного вторжения в Украину. В Кремле утверждают, что российские службы и ведомства готовы к «новым возможным атакам».

● Униженный Путин остановил зерновой коридор. Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения после подрыва Крымского моста в ночь на 17 июля. Об этом говорится в заявлении МИД страны-агрессора РФ. Москва традиционно обвинила Украину в несоблюдении своих условий. Там отказались продлевать зерновое соглашение с 18 июля (именно сегодня завершился очередной срок действия зернового соглашения).

Кроме того, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. «Без участия России „черноморская инициатива“ прекращает свое функционирование с 18 июля», — говорится в заявлении россиян.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора. В Кремле неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го. Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

● Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, все еще верит в то, что в августе, во время визита Путина в Анкару, он сможет убедить гостя продлить соглашение.

● Это можно делать и без россиян. Украина надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без РФ, рассказал в интервью журналистам из Африки Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что у Украины не было никаких договоренностей с РФ по этому вопросу. «У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с генсеком ООН[Антониу] Гуттеришем и с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что все стороны, кроме РФ, готовы продолжать поставки зерна из Украины. «Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна», — подытожил он.

● Где и как наступают ВСУ, а где — оккупанты. Украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на юге — почти 180 кв. км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, за неделю на Бахмутском направлении Силы обороны освободили около 7 кв. км. Речь идет о южном фланге, на северном — продолжаются сложные бои, россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

На юге Украины в течение недели удалось взять под контроль еще 10,9 кв. км. Здесь украинские военные готовы двигаться дальше и «создают все условия для того, чтобы это было успешно и с минимальными потерями». На прошлой неделе они были в 5,3 раза меньше российских. На востоке, по словам Маляр, потери оккупантов в восемь раз больше.

Также россияне активно наступают с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области, рассказала заместитель министра. «Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол», — заявила она.

● Шаткая «пауза» на фронте. ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях (юг) и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Генштаб. Со своей стороны противник сосредоточивает основные усилия в попытках атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях (восток) — за прошедшие сутки состоялось 28 боевых столкновений.

● Войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, поскольку пытаются сохранить свои позиции. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враг пытается контратаковать, но ВСУ пресекают эти попытки.

● Bражеская злая кровь льется и льется. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 300 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4115 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 8034 (+8), артсистем — 4504 (+23), РСЗО — 685 (+4), средств ПВО — 428 (+3), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3828 (+8) и многое другое.

● В армии врага — кризис неповиновения? Российское командование, очевидно, охватил кризис неповиновения, который может привести к широкой деморализации в оккупационной армии. В военном сообществе РФ ходят слухи об увольнении, отстранении и вероятных арестах целого ряда командиров наиболее боеспособных подразделений РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны РФ начало увольнять командиров некоторых наиболее боеспособных частей и формирований российских войск и, похоже, ускоряет эти усилия, считают эксперты ISW. Они обратили внимание на сообщения российских пабликов о: недавнем увольнении командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова (подтвердил сам Попов); увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова (пока не подтверждено); аудиосообщение личного состава 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ от 15 июля, в котором они утверждали, что еще в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева; вероятный арест командующего 90-й танковой дивизией (Восточный военный округ) генерал-майора Рамиля Ибатуллина, а также двух его неназванных заместителей (пока не подтверждено); предположение прокремлевского «военкора», что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ — полковника Сергея Карасева; сообщения российских источников о том, что минобороны РФ может готовиться к аресту командующего российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского.

● Вражеский самолет пошел на дно. В Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25. Видео момента его падения в Азовское море появилось в российских ТГelegram-каналах. Все произошло в Ейском лимане, в нескольких километрах от пляжа с отдыхающими (возле Ейска, где несколько месяцев назад российский военный самолет Су-34 упал на жилой дом, убив по меньшей мере 13 человек). По версии канала Shot, самолет начал терять высоту во время учебного полета, пилот катапультировался, но потерял сознание и погиб.

● Путин украл чужое пиво и йогурты. Кремлевский диктатор подписал указ о передаче во «временное управление» Росимуществу крупных активов пищевой промышленности — ООО Пивоваренная компания Балтика и АО Данон Россия.

Таким образом, Росимущество получило 100% Балтики, включая 98,56%, принадлежавшие шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% — немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% — ООО Хоппи Юнион. Кроме того, во «временное управление» РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83,29 млрд акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций Данон Трейд).

Carlsberg Group заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года. Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России. Французская Danone еще 6 марта 2022 года заявила о прекращении инвестиционных проектов в РФ. В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

● 17 июля Украина чтит память жертв катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17, который девять лет назад сбили российские зенитчики и подконтрольные Кремлю донецкие боевики. Владимир Зеленский подчеркнул, что трагедия, вызванная действиями страны-агрессора России, никогда не будет забыта.

И напоследок:

● У Зеленского снова «нацелились» на Кличко? Глава фракции Слуги народа в ВР Давид Арахамия обратился к мэрам украинских городов и местным чиновникам с предупреждением на фоне проведения странных госзакупок и некритических ремонтов. «Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок. Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладке брусчатки там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, а еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее», — отметил он.

В последние недели в соцсетях все чаще возмущаются масштабным ремонтом на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева, где сейчас перекладывают брусчатку. По мнению части жителей города, сейчас это неоправданные расходы на фоне растущих потребностей украинской армии для освобождения оккупированных РФ территорий.

Тем не менее, представители власти, которые сегодня со многих своих информационных каналов ударили по теме ремонтов, при этом игнорировали тему сомнительных назначений в АРМА, например.

Кстати:

● Тревожное состояние киевских мостов. Эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых столичных мостов — Метро и Патона. Об этом сообщило Минвосстановления по результатам работы Комиссии по проверке состояния мостовых сооружений. «Первыми объектами осмотра стали мост им. Патона и мост Метро в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов», — указали в ведомстве.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.