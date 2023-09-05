Демонтаж, умышленные поджоги, снос. Как остановить уничтожение исторического центра Киева 5 сентября, 16:21

Если этого не сделать, рискуем проснуться в близком будущем и не узнать города с тысячелетней историей, в котором выросли и прожили всю жизнь

За последний месяц исторический центр Киева утонул в пожарах, сносах и попытках демонтажа. Сначала беспрецедентное уничтожение под звуки воздушной тревоги 200-летнего дома на Подоле по адресу, Ярославская, 13-б, затем попытка разобрать на Лукьяновской площади крышу дома, построенного в 1908—1909 годах прошлого века, а буквально на днях второй за последние два года поджог здания по улице Дмитриевская, которое стоит там еще с 1830-х годов.

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И зная, как работает надзор за памятниками архитектуры в Киеве, когда предоставление охранного статуса затягивается на годы, боюсь, что этот перечень неисчерпаем.

Для понимания контекста: еще 8 лет назад Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины рекомендовал отнести 415 объектов к только что выявленным объектам культурного наследия, среди них и здание по ул. Ярославская 13-Б. Однако до сих пор КГГА не нашло времени предоставить дому статус памятника культурного наследия или только что выявленного объекта культурного наследия и отнести под протекторат государства.

Похожая ситуация с защитой исторических зданий, действительно, возникает и в других городах. Чего стоит только последнее громкое дело с задержанием на взятке чиновника горсовета и архитектора во Львове, которые системно незаконно выдавали разрешительные документы на проведение реконструкции в пределах исторического ареала за взятку.

Создается впечатление, что пользуясь вызовами войны и смещенным фокусом внимания в сторону глобальных вызовов и задач, частный бизнес, заручившись молчаливым согласием или непосредственным содействием местных властей, решил организовать дикий марафон уничтожения исторических памятников.

Наша задача сегодня — остановить разрушение старого Киева

Наша задача сегодня — остановить разрушение старого Киева и сделать это надо не на словах, а в реальности, причем не медля. Вот пошаговой план действий, как реально защитить историческую застройку.

Пункт 1. Тотальная цифровизация

Прежде всего, мы должны немедленно создать Государственный реестр недвижимых памятников Украины как единого публичного источника данных и сделать его доступным для всех. Электронная система, в которой будет собрана вся информация о недвижимых памятниках культурного наследия национального и местного значения, а также только что обнаруженные объекты, которые также получают правовую охрану наравне с объектами культурного наследия, включенными в реестр заставит три раза подумать перед тем, как совершать преступление против исторического памятника. Последствия за подобные действия будут мгновенными. Ведь следующий этап — создание ряда электронных сервисов, которые будут трехуровневой системой защиты культурного наследия. Сделать это можно с помощью обязательных шагов, которые являются частью градостроительной реформы Украины.

Первый шаг: автоматическая проверка проектной документации на строительство (еще до момента, как она будет утверждена и выдано разрешение на строительство) о наличии/отсутствии у объекта статуса памятника культурного наследия или только что выявленного объекта культурного наследия.

Если дом является памятником истории и архитектуры, должно быть автоматическое блокирование возможности получения права на выполнение любых строительных работ (кроме реставрации) относительно него. Это второй шаг.

Система проверяет данные Реестра недвижимых памятников архитектуры, который будет интегрироваться в Единую государственную систему в сфере строительства (ЕДЕСБ) и автоматически отказывать в предоставлении права на выполнение подготовительных и строительных работ, предусматривающих демонтаж (снос) памятников культурного наследия и только что выявленных объектов культурного наследия, а также реконструкцию и капитальный ремонт памятников культурного наследия.

Вам не послышалось: чиновник и человеческий фактор, принцип кулуарных решений и договоренностей из этой цепочки устранен.

Пункт 2. Прозрачность и подотчетность

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства, пока не создан и не наполнен соответствующий реестр, должна быть представлена информация о памятниках культурного наследия национального и местного значения, данные о только что выявленных объектах, научно-проектная документация в сфере охраны культурного наследия.

А в Государственном земельном кадастре должна быть собрана информация об ограничениях в использовании земель в сфере охраны культурного наследия на основании разработанной новой документации по землеустройству и оцифрованных материалов, которыми в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их разработки, выданы ограничения в использовании земель в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия».

Пункт 3. Ответственность

Органы местного самоуправления как локомотив изменений и преобразований на местах и ключевой орган исполнительной власти на местах должны обеспечить постоянный мониторинг и контроль за соблюдением специально уполномоченными органами охраны культурного наследия требований законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Речь идет прежде всего о своевременном наполнении электронных реестров соответствующей информацией, актуализации данных, предоставлении по запросам физических и юридических лиц информации о памятниках культуры и только что выявленных объектах.

Публичная электронная система, реестр, который видят все, актуальная информация и постоянное обновление, снимает коррупционный риск (никто не выдаст право на демонтаж и застройку, алгоритмы просто не пропустят документацию) и одновременно лишает права удобно «не заметить» у себя под носом произвол и беззаконие в интересах частного капитала.

Как видите, чтобы улучшить ситуацию в поле защиты исторических памятников, не нужно изобретать велосипед: надо взять цифровые инструменты (часть из них есть, часть должна появиться в рамках дальнейших шагов градостроительной реформы), ввести обязательный мониторинг органами местной власти с последующим внесением данных в е-систему и публичную подотчетность органов охраны культурного наследия.

Если этого не сделать, рискуем проснуться в близком будущем и не узнать города с тысячелетней историей, в которых выросли и прожили всю жизнь.

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