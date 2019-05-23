Умные ребята. Задайте себе эти 12 вопросов Сегодня, 12:57 655 Цей матеріал також доступний українською

Только после ответа на эти 12 вопросов есть смысл составлять перечень профессий и выбрать «ту самую».

Молодежь в растерянности и лихорадочно думает, в какой поступать вуз? Или не поступать? Или в колледж? Или за границу? Или сразу работать?

На самом деле уже выведена формула 20:20.

Первые 20 означают, что осознанное понимание «кем я хочу быть и что делать?» приходит людям примерно в 20 лет. Это совпадает примерно с третьим курсом вуза, когда начинаются узкие специализации.

Вторые «20» — это примерно столько процентов девятиклассников твердо знают — будут ли они продолжать учиться в школе все 11 лет? Или пойдут в колледж, где будет гарантирована специальность и кусочек хлеба с маслом.

Умные ребята к выбору профессии теперь подходят необычно

Но вот что интересно.

Умные ребята к выбору профессии теперь подходят необычно. Они поняли, что они не хотят становиться лузерами, и что учеба не дает никаких гарантий. Но и без диплома как-то неуютно.

Поэтому они ищут уже не узкую специализацию (это уже очень примитивно и устарело), а исходят из практических личных ощущений.

В первую очередь, они закрываются вечером в комнате, и перед сном задают самим себе тихонечко такие душещипательные вопросы:

1. Я на будущей работе хочу иметь дело с бумагами или с людьми? (ведь это абсолютно разные стили жизни)

2. Я хочу иметь работу сидячую или мобильную? (это зависит от характера).

3. Я хочу работать на себя или на кого-то? (для многих — это важно).

4. Мне нужна работа рутинная или креативная?

5. Я хочу работать в большой компании или в маленькой?

6. Я хочу работать в государственной компании или в частной?

7. Я хочу работать на родине или за границей?

8. Я хочу руководить или исполнять?

9. Я хочу работать в одной профессии или в разноплановых проектах?

10. Я хочу много денег и нервно-беспокойную жизнь, или не изнурять себя, а деньги — как получится?

11. Я хочу работать от звонка до звонка или со свободным графиком?

12. Примерно сколько денег я хочу получать сразу, через 3 года, через 5 лет, через 10 лет?

Вот так проявляется стиль своей жизни.

И только после этого имеет смысл составлять перечень подходящих под себя профессий и выбор одной из них, «той самой!». Или — ещё лучше, — возникает желание стать многоумелым компетистом, так как перспективы лучше.

Правда, такой подход присущ только умным ребятам. Тем, которые не хотят потом, словно зайцы, перебегать с работы на работу. А хотят сразу зарабатывать много и чувствовать себя уверенно, как рыба в воде.

Остальные выбирают только лишь профессию… Даже если её уже не существует.

Текст опубликован с разрешения автора

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