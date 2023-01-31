А вдруг это шанс всей жизни? 31 января, 11:28 Эксклюзив NV

Очень интересным показался первый месяц года на финансовых рынках

Интересный не с точки зрения каких-то статистических рекордов, их не было, а с точки зрения того, насколько психология является важным фактором при формировании финансовых тенденций. И сколько бы ни писали умных книг о том, что нельзя пренебрегать фундаментальными факторами, сколько бы ни упоминали Уоррена Баффета с его идеологией долгосрочности, сколько бы ни публиковали статистических доказательств, а только появляется возможность или даже иллюзия быстрого заработка, фундаментальные факторы отступают на второй план, давая дорогу эмоциям и желаниям, заставляющим пренебрегать возможными рисками и ставить на карту все в погоне за прибылью.

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