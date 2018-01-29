Успехи и поражения Порошенко

Мой краткий ответ на вопрос журналиста о том, какими были основные достижения и неудачи Петра Порошенко на посту президента Украины:
Три крупнейших достижения Порошенко с 2014 года:
1.Сохранение украинского государства в чрезвычайно сложной внешней и внутренней ситуации
2.Завершение подписания и полная ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС
3.Успешное завершение реализации Плана действий по либерализации визового режима и, как результат, введение безвизового режима для украинцев, путешествующих в страны Шенгенской зоны с краткосрочными визитами
Три самых больших упущения президента Порошенко:
1.Его неспособность полностью перезагрузить политическую систему Украины, чтобы существенно снизить влияние частных интересов на три ветви государственной власти (законодательную, исполнительную, судебную).
2.Довольно медленное принятие антикоррупционного законодательства и только его частичное применение
3.Недостаточная работа по улучшению имиджа Украины на Западе после Евромайдана
Самое главное, что трансформация партийной и избирательной систем Украины, возможно, все еще не произошла умышленно. Несмотря на то, что реформы проводились во многих политических сферах, патерналистская логика и театральный характер большей части официальной украинской политики к началу 2018 года принципиально не изменились.
Перевод НВ
Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Андреаса Умланда
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