Успехи и поражения Порошенко

Кандидат исторических и политических наук, старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве и главный редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» издательства «Ибидем» в Штутгарте

Несмотря на реформы, театральный характер большей части украинской политики не изменился

Мой краткий ответ на вопрос журналиста о том, какими были основные достижения и неудачи Петра Порошенко на посту президента Украины:

Три крупнейших достижения Порошенко с 2014 года:

1.Сохранение украинского государства в чрезвычайно сложной внешней и внутренней ситуации

2.Завершение подписания и полная ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС

3.Успешное завершение реализации Плана действий по либерализации визового режима и, как результат, введение безвизового режима для украинцев, путешествующих в страны Шенгенской зоны с краткосрочными визитами

Три самых больших упущения президента Порошенко:

1.Его неспособность полностью перезагрузить политическую систему Украины, чтобы существенно снизить влияние частных интересов на три ветви государственной власти (законодательную, исполнительную, судебную).

2.Довольно медленное принятие антикоррупционного законодательства и только его частичное применение

3.Недостаточная работа по улучшению имиджа Украины на Западе после Евромайдана

Самое главное, что трансформация партийной и избирательной систем Украины, возможно, все еще не произошла умышленно. Несмотря на то, что реформы проводились во многих политических сферах, патерналистская логика и театральный характер большей части официальной украинской политики к началу 2018 года принципиально не изменились.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Андреаса Умланда

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