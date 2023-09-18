Министр обороны решил начать с нуля 18 сентября, 19:52

Чем жила страна 18 сентября 2023 года

● Министр обороны решил начать с нуля. Правительство уволило почти всех заместителей министра обороны времен Алексея Резникова. Если конкретно, то речь идет о таких заместителях: Владимире Гаврилове; Ростиславе Замлынском; Анне Маляр; Денисе Шарапове; Андрея Шевченко (по вопросам европейской интеграции); Виталие Дейнеге (по вопросам цифрового развития). Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны.

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От Резникова его преемнику Рустему Умерову остался только первый заместитель Александр Павлюк, — и то временно (потому что тот постоянно в международных поездках). По данным источников NV, увольнение инициировал новый руководитель военного ведомства, который планирует полностью изменить команду МО. Для этого Умеров даже убедил президента Владимира Зеленского, который планировал сохранить в министерстве команду Резникова.

● Наступление под Бахмутом, — освобождено еще одно село. Украинские военные 17 сентября освободили Клищеевку — это село сразу к югу от Бахмута (и немного ближе к этому городу за освобожденную недавно Андреевку). Об этом сообщила в ФБ бригада Ярость.

Деоккупация Клещиевки создает плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

● Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клещиевки, наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом утром сообщил Генштаб ВСУ в ФБ.

● Пробили оборону врага. Защитники Украины на востоке пробили линию обороны российских оккупантов, которую они пытались закрыть всеми имеющимися резервами, пояснил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Оккупанты, по словам Сырского, пытаются возобновить наступление на Купянском и Лиманском направлениях. В районе Бахмута идут ожесточенные бои, после освобождения Андреевки и Клещеевки враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений. Командующий подчеркнул, что эти населенные пункты были важными элементами оборонительного рубежа оккупантов от Бахмута до Горловки. Он также отметил, что в боях на Бахмутском направлении Силы обороны разбили и полностью вывели из строя одни из лучших и наиболее подготовленных частей страны-агрессора — 72 отдельную мотострелковую бригаду, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

● Освобождение Клещиевки и Андреевки является не только формальным вытеснением оккупантов из этих полностью разрушенных населенных пунктов, но и свидетельством долгосрочного стратегического успеха ВСУ в удержании российских сил вокруг Бахмута. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

ISW называет освобождение Клещиевки, а также продолжение украинских тактических успехов в районах к северо-западу от Бахмута «тактическими достижениями стратегического значения» — ведь с лета 2022 года они позволяют ВСУ удерживать здесь значительную часть российских подразделений воздушно-десантных войск.

● Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 260 кв. км территории на юге и 51 кв. км — на Бахмутском направлении. Об этом изначально написала в ТГ тогда еще заместитель министра обороны Анна Маляр.

● Важно, что ВСУ каждый день идут вперед. Ситуация тяжелая, но каждый день украинские военные идут вперед и инициатива — в ВСУ. Такой комментарий относительно контрнаступления дал CBS президент Владимир Зеленский. «Тяжелая ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед», — сказал он.

По словам президента, нужно «сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед». «Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров — нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу», — сказал он.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрого прекращения войны в Украине не будет, поэтому Альянс должен готовиться к длительному конфликту.

● Шойгу сбрасывает десант под Работино. По меньшей мере пять полков ВДВ могут быть сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового освобожденного ВСУ села Работино (юго-восточнее Запорожья). Такие силы должны составлять около 10 тыс. элитных десантников, указала в свежей сводке британская разведка.

По данным ведомства, последние две недели РФ, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая находится в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными частями на Ореховском направлении Запорожской области. Однако почти все подразделения возле Роботино, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Такая ситуация, вероятно, будет рассматриваться руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная, считают в разведке.

● Британская разведка сообщила, что в последние дни российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг оккупированного города Токмак Запорожской области, расположенного примерно в 16 км от нынешней линии фронта в районе Роботино. Оккупанты там роют траншеи и создают другие инженерные укрепления.

● В центре оккупированного Донецка прогремели взрывы, передают местные Telegram-каналы и российские пропагандисты. Похоже, удар был нанесен по зданию так называемой администрации кремлевской марионетки Дениса Пушилина. Судя по видео, которые распространяют в ТГ, в здании начался пожар, была частично разрушена крыша.

● Минус 620 оккупантов и 2 комплекса ПВО. В Украине за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 272 940 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4623 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 8834 (+6), артсистем — 6027 (+24), РСЗО — 776 (+0), средств ПВО — 525 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4769 (+27), крылатых ракет — 1462 (+7) и многое другое.

● Возможные поставки КНДР вооружений РФ вряд ли будут иметь серьезные последствия, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, недавняя встреча в России между Ким Чен Ыном и Путиным, вероятно, приведет к тому, что Северная Корея предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. Генерал добавил, что пока не понятно, сколько и как скоро, а также выразил скептицизм относительно влияния этих поставок на ход войны.

● ВСУ еще могут успеть сделать это. До зимы силы обороны Украины еще могут успеть разрушить «сухопутный коридор» в Крым — оккупированные южные приморские районы страны. Об этом The Economist рассказал Кирилл Буданов, начальник ГУР МО.

Оценивая ситуацию с контрнаступлением, Буданов сказал, что это Россия, а не Украина, имеет основания для беспокойства: ее первая оборонительная линия на очень важной южной оси в Запорожской области уже местами прорвана. Это означает, по его словам, что операция по разрыву сухопутного сообщения между Россией и Крымом еще может быть проведена до зимы. «Вопреки тому, что заявляет Российская Федерация, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва», — добавил шеф ГУР.

● Сбиты все ракеты. Во время удара РФ по Украине (в частности, по Хмельницкой и Одесской области) в ночь на 18 сентября украинские военные уничтожили 18 дронов-камикадзе из 24 запущенных и все 17 крылатых ракет оккупантов. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, под ударом российских оккупантов оказался Измаильский район. Силы украинской ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над регионом, но есть попадания в рекреационную инфраструктуру Вилково.

● ГУР обещает ответные удары. Также Буданов заявил, что РФ получит ответ от Украины, если зимой будет атаковать энергетическую инфраструктуру. Он отметил, что работает над программой «сдерживания и возмездия», чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании россиян по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры.

● Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет полное моральное право атаковать места, которые РФ использует для запуска ракет по украинским городам. «Мы отвечаем им: „Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете“», — отметил он.

● Поговорив с США, Китай будет говорить с Кремлем. Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию. Визит продлится с 18 по 21 сентября. Целью встречи главы МИД Китая с россиянами будет, как отмечает Reuters, «проведение консультаций по вопросам стратегической безопасности». Поездка Ван И в РФ состоится сразу после его встречи с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном.

17 сентября Белый дом сообщал, что Салливан и И обсудили войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня. Эта встреча была частью усилий по «поддержке открытых линий связи», а дискуссия названа «откровенной, содержательной и конструктивной».

● Гаага начала заниматься глобальным российским преступлением. Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины против России (подан сразу после начала полномасштабного вторжения). Украина требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения: Москва врала, что «пыталась предотвратить геноцид» на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, заявив, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

18−27 сентября состоятся публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых РФ. Они пройдут в два этапа: 18 и 25 сентября будут выступать представители страны-агрессора, а 19 и 27 сентября — официального Киева.

● Киев будет судиться с соседями. Украина будет подавать иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом рассказал Politico Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговли — торговый представитель Украины. «Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы начнем судебное разбирательство», — сказал он, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.

Комментируя введение односторонних запретов со стороны Польши, Венгрии и Словакии на украинское зерно после решения Еврокомиссии снять ограничения, Качка сказал, что «на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии».

15 сентября ЕС разрешил отменить запрет после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля за экспортом в соседние страны. В тот же день Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на импорт украинских агротоваров. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций. При этом ЕК призвала эти три страны «быть конструктивными».

● Евросоюз использует неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, чтобы объяснить непоколебимую поддержку Украины и сплотить страны всего мира присоединиться к ЕС в этом вопросе. Об этом написал в своей статье на сайте Европейской службы внешних действий Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, чтобы восстановить легитимность ООН, необходимо сделать Совет Безопасности более репрезентативным, чтобы отразить изменения в мире — в частности, предоставить голос Африке.

Неделя высокого уровня состоится в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. С 19 по 23 сентября пройдут общие дебаты, темой которых указано «Восстановление доверия и глобальной солидарности». В первый день на них выступит Владимир Зеленский, а затем примет участие в них второго дня.

И напоследок:

● Что случилось с бывшим руководителем Херсонщины? Полиция открыла уголовное производство по факту смерти экс-главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты: событие квалифицируют как умышленное убийство с дополнительной квалификацией — самоубийство. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис. По ее словам, 13 сентября в Соломенское управление полиции Киева обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа. 16 сентября его нашли мертвым в Соломенском районе возле гаражных помещений.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в ФБ, что Лагуту «довели до самоубийства».

В октябре 2021-го Лагуту назначили председателем Херсонской ОГА. После начала полномасштабного вторжения он уехал из города и исчез почти на полгода. Президент Владимир Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА 9 июля 2022-го. В феврале 2023-го СБУ сообщила о подозрении бывшему председателю Херсонской ОГА.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.