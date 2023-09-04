О выборах во время войны, потерях ВСУ и будущем министре обороны Умерове 4 сентября, 12:07 NV Премиум

Стали ли выборы президентские и парламентские ближе?

Насколько успешным будет Рустем Умеров министром обороны, только время покажет. Я думаю, на его стороне есть целый ряд преимуществ. Проведу определенную аналогию. Недавно состоялась аналогичная ротация в Великобритании. Это назначение многих удивило, потому что человек, который заменил предыдущего министра, не имел никакого отношения к Вооруженным силам, — Грант Шеппс. Он вообще занимался энергетикой. Но британские наблюдатели, которые оценивали назначение, говорили, что у господина Шеппса есть целый ряд преимуществ: он хороший менеджер, замечательный коммуникатор и у него огромное количество связей. Он постоянно учится. Я думаю, все это можно экстраполировать на Умерова, которого я неплохо знаю.

Видео дня

Но конкретные мотивы — почему именно на Умерова пал выбор — мне неизвестны. Еще раз повторюсь: Рустем является замечательным коммуникатором, у него огромные связи, разные абсолютно, в том числе за рубежом, что сейчас крайне важно.

Если вы помните, Рустем Умеров участвовал в целом ряде переговоров различного характера.