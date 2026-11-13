Брюховецкий был демиургом

Давным-давно, в другой жизни, я стояла в колонне первокурсников, готовившихся впервые выйти на главный плац Могилянки — на церемонию посвящения в спудеи. Разные дети из самых разных уголков Украины — тогда я впервые увидела страну в таком многообразии. Позади меня две девушки разговаривали по-русски. Вдоль колонны шел первый ректор и президент Могилянки Вячеслав Брюховецкий; он подошел к ним и спокойно сказал:

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— Вы всё ещё хотите здесь учиться? Тогда перейдите на язык своего университета.

Сначала они замолчали, а потом перешли.

Тогда, более двадцати лет назад, многим это казалось могилянским фриковством — вся эта украинскость, Болонская система, атмосфера богемной свободы. Но всё это оказалось смелым визионерством, принесшим добрые плоды. Там я впервые поняла, что со мной всё в порядке, а ненормальным было то, что происходило в моей школе, в той бесплодной среде, где я жила раньше, — а здесь вокруг такие же люди, как я; мы смотрим и движемся в одном направлении. Удивительная, тонкая экосистема. Множество людей, ныне заметных в культуре и государственном строительстве Украины, — бывшие студенты Могилянки.

Множество людей, играющих сегодня заметную роль в культуре и государственном строительстве Украины, — бывшие студенты Могилянки

Брюх был демиургом. Помню, как первокурсникам торжественно рассказывали легенду об основании их мира: о том, как Вячеслав Брюховецкий выиграл в шахматы у тогдашнего руководителя военного училища, размещавшегося в исторических корпусах Могилянки, — адмирала Коровина, — первую аудиторию для будущего возрожденного университета. Брюх не боялся быть одновременно строгим и забавным, с отеческим снисхождением смотрел на причудливые проявления студенческого самовыражения и поддерживал эксперименты своей многочисленной и разношерстной ребятни. Это бесценное чувство принятия тебя и твоих поисков.

Его любили — искренне: молодые максималисты еще не умеют имитировать это чувство, даже в фазе своих ироничных бунтов.

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Помню, как во время Оранжевой революции Могилянка прекратила занятия и университетской колонной направилась с Подола на Майдан. Впереди шел Брюх, и это вызывало такую гордость. До этого я бывала на Майдане одна или с группой своих, но вот это чувство принадлежности, ценностного единства твоего сообщества — это тоже на всю жизнь.

Наверное, могу сегодня признаться: когда я представляла себе Тома Бомбадила из книг Толкина, он всегда казался мне похожим на Брюха.

Украинский мир осиротел, лишившись одного из своих титанов — одного из тех прекрасных безумцев, которые его держали.

Светлая и долгая память, Вячеслав Степанович. Расскажите там ангелам, какой выросла новая Украина. Вы ведь замечательный рассказчик.

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Текст опубликован с разрешения автора