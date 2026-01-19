Ультиматум Трампа. Как Европа дожилась до угрозы от США

По сути, Трамп выкатил ультиматум формальным союзникам США, что те, под страхом «тарифов» должны отдать ему Гренландию. То есть, либо грабеж экономический, либо грабеж территориальный. Конечно, население самой Гренландии никто спрашивать не собирается. Все как в Средневековье, в котором, очевидно, и живет Трамп.

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Но я сейчас не об этом. Европейцы в определенной степени сами виноваты.

Когда Россия напала на Украину, США постоянно сдерживали и ограничивали помощь для Украины от европейцев. Самолеты от Польши? Не надо! Танки? Рано! Ракеты? Не может быть и речи.

И европейцы слушали. Потому что не жили своим умом и интересами, а жили прошлым, в котором США всегда должны были их защищать.

Теперь мутные цели США коснулись их

Теперь угрозу несут сами США. И у европейцев нет ничего, кроме беспомощности.

Когда США торговали суверенитетом Украины ради собственных мутных целей в отношении Российской Федерации, европейцы это глотали, потому что «Украина — это Европа, но не прям настолько».

Теперь мутные цели США коснулись их. И что будем делать? Не буду писать банальности о субъектности и политической воле.

Когда Европа проглотила агрессию России против Украины и заняла американскую позицию «управления эскалацией» (читай — «постепенно скармливаем Украину России, надеясь, что та надорвется, остановится и начнет «перестройку»), Европа запустила процесс, который, в конце концов, привел ее к моменту «без пяти минут дерибана Россией и США».

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Текст опубликован с разрешения автора