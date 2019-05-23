Уловка-22 — еще одна Вторая мировая
17 мая на стрим-сервисе Hulu появились все 6 серий новой
экранизации романа Джозефа Хеллера Уловка-22
Пошла жара — в конце
весны столько премьер, что только успевай раздвигать рецензии по четвергам.
Планировал уплотняться, но «Алладин» Гая Ричи лучше не трогать, так что сегодня
поговорим о мини-сериале «Уловка-22» от Джорджа Клуни.
Итак, 17 мая на стрим-сервисе Hulu (недавно купленным Диснеем) появились все 6 серий новой
экранизации романа Джозефа Хеллера «Уловка-22». На всякий случай: речь идет о Второй
мировой войне, а пресловутая «Уловка-22» —
логический парадокс, гласящий, что американский военный, признающий себя
сумасшедшим, не может считаться таковым, поскольку подобный вердикт свидетельствует
о здравом разуме.
Этот глюк ВС США
сочно описал Хеллер еще в шестидесятых, в 1970-м случилась первая
экранизация, а по нынешним трендам («Мир Дикого Запада» тому примером) классику
следует освежить сериалом. Собрался недурственный консилиум в лице Hulu, Canal+,
Sky Italy
Мимо такого вкусного
проекта не смог пройти Джордж Клуни, и тут его можно понять — имея виллу на прекрасном озере Комо (итальянский таксист клялся мне Папой Римским, что
насчитал 56 папарацци, пытавшихся с моста сфотографировать завтрак Клуни), он как никто другой знает, что съемки в Италии — как концерт в Грузии.
праздник круглые сутки. А тут еще и тема взрослая.
Другое дело, что
помимо сорежиссуры ему пришлось и лицом поиграть, сыграв тупого муштрилу. Вот
только в этом амплуа после «Цельнометаллической оболочки» Кубрика делать
нечего, там был достигнут абсолютный потолок — переиграть настоящего
инструктора строевой подготовки невозможно. Это все равно что пытаться сыграть
роль мафиозо, гладящего кота — давай, потягайся с Марлоном Брандо, насмеши
людей.
Так что с ролью Клуни
не угадал, но в первую очередь будем оценивать его, как ответственного за продукт в целом. Да и сыграть ему пришлось немного — так, чтобы увлечь зрителя
к экрану. Как и Хью Лори, фанатам «Хауса» можно особо не обольщаться, он зашёл майором
в десяток сцен, как раз затем, чтобы завлечь фанатов «Хауса».
Главный герой,
наводчик Йоссариан, изо всех сил пытается закосить службу и оставить
заканчивающуюся войну тем, кому это по нраву. Но на «дурку» уйти никак не получается, всему виной та самая уловка. Вот и выкручивается парень, как может,
и потихоньку едет крышей, предпринимая все новые и новые попытки соскочить.
Нам показывают
странную воинскую часть, в которой все неправильно — идиот на идиоте. Тут
бы пару ярких примеров ввернуть, но боюсь испортить вам удовольствие, ведь
Хеллер — большой шутник. И, кстати, фронтовик, он-то и служил итальянскую
кампанию в авиации. Вообще реальная война представляет собой череду факапов, о чем
не принято рассказывать в прайм-тайм, так что честь и хвала создателям сериала
за раскрытие такого яркого произведения — молодцы, постарались. Этой Второй
мировой мы практически не знали, тем ценнее увиденное.
«Уловка-22» пытается
казаться игривой драмой, временами, чуть ли не ситкомом из жизни
бомбардировщиков. Но на самом деле вышла чистая драма, просто приправленная
перчиком (как и «Цельнометаллическая оболочка», замечу). И когда повествование
приблизится к Болонье, станет совсем не до шуток — парнишки, волей провидения
оказавшиеся на райском острове, играют со смертью. А вокруг так много солнца, что
этот диссонанс временами вызывает комок в горле. «Психуешь, психуешь, умер», —
говорит один персонаж, а ты киваешь головой — все правильно.
Сам мини-сериал порой
с трудом удерживается на шпагате между драмой и комедией, но в своих пиковых
сценах он близок к лучшим образцам жанра. И отдельное уважение вызывает
разноязычие — итальянцы в сюжете не понимают английского, американцы —
итальянского, а сценаристы еще и играют на этом.
Итого: тот редкий
случай, когда оценка растет, к финалу останавливаясь на приличной отметке — 8
из 10 с тегом #БД — Было Дело.
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