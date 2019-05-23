Уловка-22 — еще одна Вторая мировая Сегодня, 22:05 406 Цей матеріал також доступний українською

17 мая на стрим-сервисе Hulu появились все 6 серий новой



экранизации романа Джозефа Хеллера Уловка-22

Пошла жара — в конце

весны столько премьер, что только успевай раздвигать рецензии по четвергам.

Планировал уплотняться, но «Алладин» Гая Ричи лучше не трогать, так что сегодня

поговорим о мини-сериале «Уловка-22» от Джорджа Клуни.

Итак, 17 мая на стрим-сервисе Hulu (недавно купленным Диснеем) появились все 6 серий новой

экранизации романа Джозефа Хеллера «Уловка-22». На всякий случай: речь идет о Второй

мировой войне, а пресловутая «Уловка-22» —

логический парадокс, гласящий, что американский военный, признающий себя

сумасшедшим, не может считаться таковым, поскольку подобный вердикт свидетельствует

о здравом разуме.

Этот глюк ВС США

сочно описал Хеллер еще в шестидесятых, в 1970-м случилась первая

экранизация, а по нынешним трендам («Мир Дикого Запада» тому примером) классику

следует освежить сериалом. Собрался недурственный консилиум в лице Hulu, Canal+,

Sky Italy и т. д. — и люди приличные, и деньги в семье есть.

Мимо такого вкусного

проекта не смог пройти Джордж Клуни, и тут его можно понять — имея виллу на прекрасном озере Комо (итальянский таксист клялся мне Папой Римским, что

насчитал 56 папарацци, пытавшихся с моста сфотографировать завтрак Клуни), он как никто другой знает, что съемки в Италии — как концерт в Грузии. Т. е.

праздник круглые сутки. А тут еще и тема взрослая.

Другое дело, что

помимо сорежиссуры ему пришлось и лицом поиграть, сыграв тупого муштрилу. Вот

только в этом амплуа после «Цельнометаллической оболочки» Кубрика делать

нечего, там был достигнут абсолютный потолок — переиграть настоящего

инструктора строевой подготовки невозможно. Это все равно что пытаться сыграть

роль мафиозо, гладящего кота — давай, потягайся с Марлоном Брандо, насмеши

людей.

Так что с ролью Клуни

не угадал, но в первую очередь будем оценивать его, как ответственного за продукт в целом. Да и сыграть ему пришлось немного — так, чтобы увлечь зрителя

к экрану. Как и Хью Лори, фанатам «Хауса» можно особо не обольщаться, он зашёл майором

в десяток сцен, как раз затем, чтобы завлечь фанатов «Хауса».

Главный герой,

наводчик Йоссариан, изо всех сил пытается закосить службу и оставить

заканчивающуюся войну тем, кому это по нраву. Но на «дурку» уйти никак не получается, всему виной та самая уловка. Вот и выкручивается парень, как может,

и потихоньку едет крышей, предпринимая все новые и новые попытки соскочить.

Нам показывают

странную воинскую часть, в которой все неправильно — идиот на идиоте. Тут

бы пару ярких примеров ввернуть, но боюсь испортить вам удовольствие, ведь

Хеллер — большой шутник. И, кстати, фронтовик, он-то и служил итальянскую

кампанию в авиации. Вообще реальная война представляет собой череду факапов, о чем

не принято рассказывать в прайм-тайм, так что честь и хвала создателям сериала

за раскрытие такого яркого произведения — молодцы, постарались. Этой Второй

мировой мы практически не знали, тем ценнее увиденное.

«Уловка-22» пытается

казаться игривой драмой, временами, чуть ли не ситкомом из жизни

бомбардировщиков. Но на самом деле вышла чистая драма, просто приправленная

перчиком (как и «Цельнометаллическая оболочка», замечу). И когда повествование

приблизится к Болонье, станет совсем не до шуток — парнишки, волей провидения

оказавшиеся на райском острове, играют со смертью. А вокруг так много солнца, что

этот диссонанс временами вызывает комок в горле. «Психуешь, психуешь, умер», —

говорит один персонаж, а ты киваешь головой — все правильно.

Сам мини-сериал порой

с трудом удерживается на шпагате между драмой и комедией, но в своих пиковых

сценах он близок к лучшим образцам жанра. И отдельное уважение вызывает

разноязычие — итальянцы в сюжете не понимают английского, американцы —

итальянского, а сценаристы еще и играют на этом.

Итого: тот редкий

случай, когда оценка растет, к финалу останавливаясь на приличной отметке — 8

из 10 с тегом #БД — Было Дело.

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