Украину ждут еще несколько месяцев войны 5 апреля, 23:09

Чем жила страна 5 апреля 2022 года

● Украину ждут еще несколько месяцев войны. Следующая фаза войны может длиться «месяцами или дольше». Об этом заявил Джейк Салливан, советник президента США по вопросам нацбезопасности.

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● В США считают, что РФ меняет планы после провала первоначальных целей: теперь она попытается захватить Донбасс и приложит все усилия, чтобы попытаться удержать Херсон, заблокировать Николаев и продолжать давление на Харьков после того, как оккупанты были вынуждены отступить из Киевской области, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев. Страна-агрессор продолжит ракетные и авиаудары по всей территории Украины.

● Война перемещается на восток. Оккупанты проводят перегруппировку войск и сосредотачивают усилия по подготовке наступательной операции на востоке Украины. Как сообщил наш Генштаб, цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

● Враг завершил передислокацию войск Центрального военного округа с территории Украины. Часть этих подразделений после завершения восстановления боеспособности переместят в район Валуек — они станут частью наступательных группировок войск.

● Колонны вооружения и военной техники врага по территории Беларуси идут, по данным Генштаба, в направлении станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительную часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил РФ перебазировали с аэродромов Беларуси на территорию РФ.

● Наступает ключевая фаза. В ближайшие недели НАТО, по словам его генсека Йенса Столтенберга, ожидает попыток наступления российских оккупантов на восток и юг Украины.

● «Сейчас мы наблюдаем значительное перемещение войск от Киева для перегруппировки, пополнения боекомплекта и запасов. Они смещают фокус на восток, — заявил генсек Альянса. — В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего российского наступления на восток и юг Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать наземный путь к оккупированному Крыму. Это ключевая фаза войны».

● Перегруппировка оккупантов может занять несколько недель, после чего они попытаются начать большое наступление на Донбассе. Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе поставлять системы ПВО, противотанковое оружие, помощь в вопросах кибербезопасности и оборудование для защиты от химического и биологического оружия.

● Харьков под угрозой. Оккупанты накапливают группировку войск для атаки Харькова и зоны ООС, пояснил спикер Минобороны Александр Мотузяник: «Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков».

● Враг будет зализывать раны. Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, потребуют значительного переоснащения и обновления, прежде чем их можно будет отправить на восток. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

● По данным ведомства, украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, лишив РФ возможности обеспечить свои цели и вынудив оккупантов войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева.

● На пути к 19 тыс. С начала войны против Украины РФ потеряла около 18,5 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ. Также оккупанты лишились более 4,7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 676 ед., боевых бронированных машин — 1858 ед., артсистем — 332 ед., РСЗО — 107 ед., средства ПВО — 55 ед., самолетов — 150 ед., вертолетов — 134 ед. и так далее.

● Зеленский разнес Совбез ООН. Совбез ООН — ключевая мировая институция, которая должна была обеспечивать мир, не может эффективно работать, заявил Владимир Зеленский, выступая в этой самой «институции».

● Президент рассказал о военных преступлениях российских оккупантов в Украине: уничтожении украинских городов артиллерийскими и авиаударами, блокировке городов, расстреле колонн гражданских. Зеленский сказал, что массовые убийства мирных жителей в Буче — один из многих примеров, того что творят оккупанты в Украине, а их преступления — худшие за все время после окончания Второй мировой войны.

● «[РФ] превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Она подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру. Если это продолжится, финалом будет то, что каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право и международные институции. ООН можно будет просто закрыть», — заявил украинский лидер.

● Зеленский призвал реформировать систему ООН и подчеркнул, что агрессора нужно принуждать к миру, а российских военных и тех, кто отдавал им приказы — привлечь к ответственности. По его мнению, ООН сейчас может либо отстранить страну-агрессора от блокирования решений в Совете безопасности, либо показать, как можно переформатировать институцию, либо самораспуститься.

● Нужна реформа. Владимир Зеленский призвал провести конференцию в Киеве для Совбеза ООН, чтобы преобразовать организацию и реформировать систему безопасности в мире.

● Зеленский готов и осудить Путина, и договариваться с ним. Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной, заявил президент Владимир Зеленский.

● «Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести за это наказание. И при всей этой позиции — найти возможности для того, чтобы встречаться, — пояснил глава государства. — И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет как будет — может случиться, что и не будет встречи».

● Нужны серьезные гаранты, которых пока нет. Для гарантий безопасности Украине нужны серьезные игроки, которые готовы включиться в случае необходимости, считает президент Владимир Зеленский.

● «Пока мы не получили перечень тех гарантий или перечень тех стран, которые готовы 100% включиться, — это важный момент. Нам не нужно иметь 40 стран мира, готовых по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика», — сказал глава государства.

● По словам Зеленского, есть несколько стран, которые хотят присоединиться (к гарантиям безопасности). «С Францией, США, Германией, Турцией, Великобританией, с Польшей начали работу — они очень хотят присоединиться, Италия, Израиль, есть Ирландия, есть много друзей, которые хотят присоединиться», — сказал он. Но все эти разные страны готовы гарантировать разное.

● 15 лет разговоров о Крыме. А еще Владимир Зеленский пояснил, что прозвучавшее на переговорах предложение Киева о 15 годах переговоров с РФ касательно статуса Крыма является договоренностью, что в течение этого периода должно быть найдено дипломатическое решение.

● РФ вновь словили на лжи. Анализ спутниковых снимков опровергает заявления РФ о том, что убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как ее военные покинули город. Об этом написала The New York Times. Обзор видео и спутниковых снимков, сделанных изданием, показывает, что многих бучан, тела которых зафиксировали фотокамеры, убили более трех недель назад, когда оккупанты контролировали город.

● На одном видео, снятом членом местного совета 1 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче. Спутниковые снимки, предоставленные NYT компанией Maxar Technologies, демонстрируют, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия, по ее собственным словам, оккупировала город.

● На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Одно лежит рядом с велосипедом, другое возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.

● 1200 фактов о преступлениях оккупантов. Правоохранители зафиксировали в Киевской области уже 1200 военных преступлений, рассказал глава МВД Денис Монастырский. А еще полиция задержала за время войны более 600 диверсантов.

● Министр призвал жителей не спешить возвращаться на освобожденные территории: в городах и поселках осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов. «Только накануне работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли и обезвредили более 5000 предметов», — уточнил он.

● После освобождения украинских населенных пунктов от российских оккупантов появляется все больше свидетельств о зверствах армии РФ. Омбудсмен Людмила Денисова у себя в ФБ обнародовала факты сексуального насилия в отношении женщин, которые совершали оккупанты в Харьковской области.

● Россияне продолжат террор. Расследовательская группа CIT считает, что армия РФ продолжит совершать зверские преступления, подобные тем, что были зафиксированы в Буче.

● В организации обращают внимание на заявление минобороны страны-агрессора, что будто бы украинскими спецслужбами организованы постановочные съёмки с якобы убитыми мирными жителями в городах Сумы, Конотоп и других.

● «Есть основания предполагать, что это предупреждение, где будет Буча-2, Буча-3 и так далее. Скорее всего, Буча будет не единственным случаем массовых убийств мирных граждан. Мы получали аналогичные сообщения из других городов и других регионов Украины, где были российские войска» — предполагают в CIT.

● Российские готовят провокации. РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинских военных в преступлениях, которые совершили российские оккупанты. Как сообщили в СБУ, оккупанты планируют собрать в одном месте тела погибших от из обстрелов мариупольцев и представить их как массовых жертв украинских войск.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что зверства войск РФ в Буче являются не «случайным актом», а «преднамеренной кампанией убийств, пыток, изнасилований и совершений чудовищных преступлений».

● Премьер Израиля Нафтали Беннет осудил убийство мирных жителей в Буче, но не стал обвинять войска РФ в преступлении.

● Ужас в Бородянке. 12-тысячная Бородянка (поселок за Бучей на северо-запад от Киева) практически уничтожена оккупантами, и для восстановления поселка придется проделать огромную работу, рассказал Алексей Кулеба, руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА. «Город сейчас закрыт — там работают спасатели и правоохранители», — рассказал он.

● Также Кулеба посетил Иванков (на север от Киева) и пообщался с местными жителями. В город завозят гуманитарную помощь, там до сих пор нет связи, воды и электроэнергии.

● До этого НАЭК Энергоатом, ссылаясь на местного жителя Павла Смовжа, сообщила, что в Иванкове гуманитарная катастрофа, там почти закончились продукты. Оккупанты сожгли и подорвали некоторые дома и беспричинно убивали мирных жителей, которые просто выходили на улицу. Позже российские военные преступники начали искать участников АТО, грабить население и стрелять в тех, кто выражал несогласие с их действиями.

● Пытки женщин-военных. Украинские женщины-военнослужащие, которых 1 апреля освободили из плена, пережили пытки и угрозы в СИЗО Брянска. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

● Украинок раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно допрашивали, пытаясь морально сломить. Некоторых из них заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов и требовали перейти на русский язык.

● Предатели из ОПЗЖ. Пять депутатов от пророссийской ОПЗЖ в Мариуполе были информаторами оккупантов и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры, заявили в горсовете.

● Мэрия озвучила фамилии депутатов-коллаборантов: Константин Владимирович Иващенко; Дмитрий Михайлович Хаджинов; Евгений Александрович Хармышев; Наталья Анатольевна Сотникова; Елена Васильевна Карпенко.

● Накануне горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты «назначили» своего «мэра» — Константина Иващенко.

● РФ возвращает своих уродов в Украину. Оккупантов, которые совершали зверства в Буче, вернут в Украину. Об этом рассказали в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны. «64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую», — пишут в ГУР.

● По состоянию на 4 апреля бригаду вывели в Беларусь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После всего двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно — харьковское направление).

● «Те, кто совершал преступления геноцида в Буче, могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины — скорая утилизация ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах», — говорится в сообщении ГУР.

● Украина займется возмездием. Украина будет добиваться наказания военных преступников из РФ в международных процессах, но и сама создаст «внутренний механизм», который позволит разыскивать их во всем мире и привлекать к ответственности. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на первой пресс-конференции, которую он дал украинским СМИ с начала войны. Так глава государства ответил на вопрос о том, готова ли Украина аналогично израильскому Моссаду начать «процедуру возмездия» и разыскивать тех россиян, которые виновны в зверствах против мирного населения в Буче и других городах Украины.

● «Вчера я это уже сказал — может, не так откровенно, как этого ожидает сегодняшнее или настоящее время. Мы точно будем этим заниматься, соответственно, будут собираться списки», — пояснил Зеленский.

● Путин доигрался в «освободителя». НАТО собирает доказательства, чтобы привлечь российского диктатора и его приспешников к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

● Дочери Пу ответят за папашу. ЕС рассматривает возможность ввести санкции против двух дочерей российского диктатора Путина, сообщил неназванный чиновник в комментарии WSJ, а также источники Bloomberg. ЕС также рассматривают возможность ввести десятки запретов для российских бизнесменов, политиков, чиновников и членов их семей на поездки, а также заморозить их активы.

● У Путина и его бывшей жены есть две дочки: по данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

● Пятый пакет санкций от ЕС. Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении РФ из-за войны в Украине. Новые ограничения затронут импорт угля, запрет операций с четырьмя ключевыми банками страны-агрессора и запрет захода судов в порты. Об этом заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● Новые санкции включают: Запрет на импорт угля из РФ на сумму 4 млрд евро в год; Полный запрет операций с четырьмя ключевыми росбанками, в том числе с ВТБ (вторым по величине в РФ); Запрет на заход российским судам и кораблям с российскими операторами в порты ЕС, а также запрет на заход российских и белорусских автомобильных перевозчиков; Дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование; Новые запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро; Адресные меры, такие как запрет на участие компаний страны-агрессора в госзакупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки для российских госорганов.

● Глава Еврокомиссии также добавила, что в ЕС работают над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.

● «Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкая позиция против путинской войны по выбору. Против расправы над мирным населением. Против нарушения фундаментальных принципов мироустройства», — заявила фон дер Ляйен.

● Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев.

● Европа высылает дипломатов РФ. Испания вышлет дипломатов РФ, сообщил глава тамошнего МИД Хосе Мануэль Альбарес. «Мы приняли решение о выдворении из Испании российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны и после ужасных действий, совершенных в последние дни в Украине, особенно Буче, — пояснил министр. — Речь идет примерно о 25 людях, мы дорабатываем список».

● Ранее о высылке российских дипломатов объявили в том числе Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 представителей РФ.

● Пентагон отдаст Украине боевые дроны. Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade новейшей модели, которые оснащены противотанковыми боеголовками, сообщило агентство Bloomberg. Они будут отправлены в дополнение к поставкам дронов менее мощной версии, о которых объявили ранее.

● Белый дом заявил 16 марта, что поставляет 100 беспилотников Switchblade 300, способных уничтожать личный состав врага и легкие транспортные средства. Они могут пролететь около 10 км и зависать над целью примерно 15 минут. Switchblade 600 может пролететь более 39 км и находиться в воздухе 40 минут, прежде чем атаковать танки и тяжелую бронетехнику.

● Конгресс — Байдену: Украина надо больше помогать. Двухпартийная группа, состоящая из более чем 30 конгрессменов, подталкивает администрацию США Джо Байдена к увеличению поставок украинским военным оружия.

● Как сообщил CNN, представители демократов Энди Ким и Джейсон Кроу, а также республиканец Питер Мейер стали главными подписантами письма в адрес американского лидера с призывом предоставить больше оружия, включая ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

● Заработал маршрут Киев-Чернигов. Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение. Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

● Чернигов длительное время был в изоляции, так как оккупанты разрушили мосты.

● Свобода слова оказалась под ударом. Вчера госрегулятор — концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) — отключил телеканалы Еспресо, Прямой и Пятый канал в цифровой сети Т2. При этом они придерживаются принципов единой государственной информполитики, а львиную часть своего эфира передали общенациональному телемарафону, выполняя указ главы государства. При этом отключать каналы может лишь Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

● Каналы просят Зеленского вмешаться и защитить «право журналистов, которые профессионально воюют на информационном фронте, на профессию и свободу слова». И восстановить их вещание.

И для финала:

● Украинцы верят в победу. 95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение РФ. Таковы результаты опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг (30−31 марта, 1,5 тыс. респондентов).

● При этом уверенность в скорой победе «за несколько недель» начала снижаться с 47% в середине марта до 35%. Вместо этого выросли позиции «за несколько месяцев» и «полгода-год».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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