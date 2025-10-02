Эскалация войны или возобновление переговоров. Чего ждать дальше

З одного боку, зміна риторики президента США Трампа і представників його адміністрації скоріше на користь України, критичні заяви на адресу путіна, заклики до росії припинити війну, і навіть нові заяви Трампа про намір організувати зустріч путіна і Зеленського. З іншого боку, відбувається відчутна ескалація війни з російської сторони. Це посилення повітряних ударів по Україні, а також загострення військових дій на окремих ділянках фронту. Україна, звісно, відповідає, і дуже ефективно. У вересні також відбулася ескалація гібридної війни Росії проти країн НАТО.

Чого тоді очікувати далі - подальшої ескалації війни чи відновлення мирних переговорів?

Відповідаючи на це запитання треба розуміти, що на даний момент Кремль фактично заблокував переговорний процес. І це не просто помітили, а чітко зафіксували у Білому домі. Віце-президент США Джей Ді Венс у нещодавньому інтерв'ю «Фокс ньюс» прямо сказав, що Росія фактично відмовляється від участі у переговорах щодо завершення війни. При цьому Джей Ді Венс заявив, що Росія має прокинутися та визнати реальність на фронті. Раніше щось подібне віце-президент США говорив швидше на адресу України. Тобто відбулась зміна риторики не лише у Президента США. А це означає, що йдеться не про щось випадкове. Заяви Джей Ді Венса та інших представників адміністрації США відображають нинішню позицію Трампа щодо Росії та України.

Чи буде достатньо лише риторичного тиску США на Росію?

І знаменитий пост Трампа у Truth Social, і заява Джей Ді Венса про обговорення питання щодо надання Україні ракет «Томагавк», а також заява генерала Келлога про відсутність обмежень для ударів України по російській території, — це все попередження Кремлю, що у разі продовження ескалації війни з боку Росії Україна матиме можливості для ефективної відповіді. По суті, це риторичний тиск США на російське керівництво з метою примусити Кремль до відновлення мирних переговорів. Фактично американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш, але ти не досягнеш перемоги у цій війні, тому краще повернутися до мирних переговорів.

Сигнал щодо «Томагавків» у Кремлі почули, судячи з заяви Пєскова, прес-секретаря президента РФ. І що показово, реакція була дуже стримана (це питання «вивчають»).

Але чи буде достатньо лише риторичного тиску США на Росію? Багато експертів вважають, що одних попереджень і навіть погроз на адресу Кремля буде замало, потрібні конкретні дії. Однією з таких дій може бути продаж Україні далекобійної зброї. Навряд чи це будуть одразу «Томагавки». Спочатку можливе постачання, наприклад, ракет ATACMS. Вони є в різній модифікації і теж можуть бути інструментом тиску на Росію. Однак навіть про ATACMS ще треба домовитись.

Зверну увагу, що на початку тижня до США поїхала наша делегація. І як сказав президент Зеленський, предметом переговорів буде саме постачання американської зброї, зокрема і далекобійної, для України. Успішна зустріч президентів Трампа і Зеленського в Нью-Йорку потенційно відкриває можливості для активізації взаємодії України і США в оборонній сфері. Йдеться не лише про поточні закупівлі, а й про дуже масштабні стратегічні проекти постачання американської зброї для України на $90 млрд (цей проект іноді називають Mega Deal).

Правда, ці великі гроші ще треба знайти, і це буде можливо, скоріше за все, лише за умови використання на користь України заморожених російських активів. Складовою цього великого проекту є українська пропозиція щодо постачання в США українських бойових дронів (Drone Deal).

Але для практичної реалізації цих проектів потрібна ретельна і величезна переговорна і організаційна робота, яка зараз розпочинається. Над цим будуть працювати не лише урядові делегації, а посольство України в США. «Нью-Йоркський дебют» нашого нового посла в США Ольги Стефанішиної пройшов успішно, зараз їй треба буде виконувати нове складне і відповідальне завдання.

Найімовірніший сценарій на найближчий період — продовження ескалації бойових дій. І якщо Росії не вдасться досягти якихось значних результатів на фронті та в повітряній війні проти України, при цьому українські повітряні удари по Росії завдадуть істотної шкоди російській енергетиці та інфраструктурі, тоді неминуче постане питання про початок реальних мирних переговорів. Але неможливо точно сказати, коли саме це станеться — до кінця 2025 року чи наступного року. І не варто очікувати, що поновлення мирних переговорів дуже швидко призведе до мирних домовленостей, хоча б про припинення вогню. Для домовленостей про припинення вогню знадобиться дуже наполеглива посередницька активність США, можливо також і Китаю (що поки менш ймовірно).

Ще один важливий чинник — реакція Путіна на заяви Трампа та адміністрації США. Цілком ймовірно, що в Кремлі спробують у черговий раз вийти на прямі переговори з Трампом (або в телефонному режимі, або через організацію очної зустрічі), щоб відновити свій маніпулятивний вплив на Президента США. І якщо американці наполягатимуть на відновленні мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема про поетапне припинення вогню, як на першочерговій умові, то, можливо, переговорний процес може відновитися і раніше. Якщо попередніх вимог з боку США не буде, то ми побачимо вже звичну картину: і переговори і війна одночасно.

Текст опубліковано з дозволу автора