Ора Сабадус

Ора Сабадус

Старший журналист по энергетическим вопросам Независимой Коммерческой Службы расследований (ICIS), кандидат наук

Это будет самая тяжелая зима за время войны

16 октября, 09:03
NV Премиум
Поделиться:
x1
0:00
-
8:08

Зима ещё не наступила, но Россия уже усилила ракетные и дроновые удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины

Серия мощных обстрелов в первые десять дней октября поразила газодобывающие объекты на востоке Украины и оставила без электричества и воды значительную часть Киева и прилегающих областей.

Реклама

Разумеется, в этом нет ничего нового. С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла тысячи ударов по линиям электропередач, подстанциям, газопроводам, хранилищам и перерабатывающим предприятиям — с целью погрузить Украину во тьму и заставить страну капитулировать.

Теперь масштабы российских атак становятся беспрецедентными.

Теги:   Энергетика Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies