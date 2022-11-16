Об истории украинского солдата, которого обидели в поезде 16 ноября, 08:31

Эта история напомнила мне другую

Історія українського солдата, якого образили у потязі через нібито поганий запах, нагадала мені іншу історію.

У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами.

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Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: «Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками».

Весь літак аплодував. Це був дуже людяний жест вдячності.

Швидше за все, вони поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових.

І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту — політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань.

В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат.

Складно встановити всі деталі цієї історії, але прочитавши все, що наразі про неї відомо, висловлюю свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка. Я бажаю йому гарно провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу.

Мій знак поваги #ЗавдякиТобі — для нього та його побратимів.

Саме завдяки їм ми всі живемо у вільній та незалежній Україні. І ті, хто трапився на його шляху в цьому потязі та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять в поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ себе повели професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито «тхнуло».

Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає.

Наша спільна справа — виховати в суспільстві принаймні таку ж повагу до наших солдатів, яку виховали у США щодо своїх.

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