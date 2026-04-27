Между мраком и рассветом. Кому и во что верят украинцы

Украинское общество на пятый год полномасштабного вторжения — кому доверяют украинцы, что такое победа, кто может остановить агрессора и каким будет будущее Украины

Из выступления Юрия Якименко на 18-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности на тему «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?» — о результатах социологического опроса о войне и мире, проведенного Центром Разумкова в апреле 2026 года

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Еще один тяжелый год войны. Кровопролитные бои на фронте. Практически ежедневные массированные воздушные атаки. Попытки страны-агрессора заморозить людей, лишить их тепла, света. Часто даже враждебные действия со стороны некоторых западных партнеров, граничащие между попустительством и содействием агрессору. Как все это отразилось на мнениях и оценках граждан, их видении настоящего и перспектив развития страны?

Ситуация внутри страны. Мы видим, что большинство украинцев достаточно критично оценивают направление движения Украины. Но эта ситуация такая же, как и год назад. И эта ситуация отражает довоенное состояние настроений нашего общества.

Кому доверяют украинцы? Как и год назад — в первую очередь тем, кто их защищает. Это Вооруженные Силы Украины, другие структуры сектора безопасности, а также президент Украины как Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. Пользуются доверием и те, кто помогает, поддерживает и защитников Украины, и наших граждан. Это волонтеры, общественные организации, церковь, органы местного самоуправления, омбудсмен.

Выборы во время войны. Дискуссионная тема. Надо ли проводить? Как мы видим, большинство граждан считает, что этого делать не надо. Но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом выросла доля тех, кто хотел бы проведения этих выборов.

А кому люди готовы доверить власть? Доверить власть люди готовы трем основным категориям общества: это военные, новые политики и опытные профессиональные политики. То есть, эти три категории имеют относительно равный уровень поддержки.

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Условия для мирного соглашения, оценка переговоров. Взгляды украинцев за год практически не изменились. Они не готовы уступать ради мира территории, которые сейчас контролирует Украина. Большинство граждан минимальными условиями для мира считали бы освобождение Украины от российских войск в границах 1991 года или в пределах на 24 февраля 2022 года. Большинство граждан не считают успешным ведение переговоров ни одной из сторон: Украиной, США и Россией. Хотя участие Украины в этих переговорах оценивается относительно выше.

Будущее Украины глазами украинцев — достаточно очевидно

Доверять ли России? Конечно, доверия к стране-агрессору не было и нет и сейчас. Большинство украинцев считают, что в случае подписания мирного соглашения Россия нарушит его, как только наступит для этого удобный момент.

А кто же может остановить агрессора? Большинство украинцев такой силой назвали Соединенные Штаты Америки и их западных союзников. Относительное большинство считают, что это могли бы сделать и Китай и другие страны Глобального Юга. А вот в способность Организации Объединенных Наций или новосозданного Совета Мира Дональда Трампа украинцы преимущественно не верят.

Смогут ли украинцы помочь НАТО в случае агрессии России? Эта тема очень активно дискутируется в средствах массовой информации, в политикуме, в международном сообществе. Относительно способности НАТО эффективно защититься в случае нападения России единодушных мнений у украинцев нет. Относительное большинство считает, что НАТО сможет себя защитить, но почти треть в это не верят.

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Вместе с тем, украинцы считают, что Россия точно или возможно собирается напасть на какую-то страну НАТО. И в этой ситуации, по результатам опроса, Украина может внести свой вклад в укрепление безопасности НАТО — то ли сейчас, во время войны, то ли после окончания войны. В том числе — поделиться опытом противовоздушной обороны, тактикой ведения боевых действий против Российской Федерации, беспилотниками украинского производства и другими достижениями наших Сил обороны в течение войны.

Вера в победу. Это главное. Вера украинцев в победу, несмотря ни на что, крепкая.

На пятом году войны две трети украинцев продолжают верить в победу нашего государства над российским агрессором. Победа для граждан — это прежде всего возвращение оккупированных территорий, а также уничтожение армии страны-агрессора.

Следующий вопрос — это уже проекция на будущее.

Вернутся ли украинцы домой? Ответы граждан дают повод для пока осторожного, но оптимизма. Значительная доля украинцев, которые имеют родственников за рубежом и знают об их намерениях, говорят о том, что эта тема обсуждается и такая вероятность существует. Но главное то, что 77% украинцев точно или скорее не собираются уехать из Украины в другую страну для постоянного проживания после окончания войны.

И, наконец, будущее Украины. Будущее Украины глазами украинцев — достаточно очевидно. В первую очередь, это демократическое государство. Это государство-член ЕС и государство-член НАТО. И несмотря на все сложности на пути, этот выбор остается неизменным.

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Поэтому, возвращаясь к названию форума. Темнота или рассвет?

Стойкость, вера в победу и верность избранным целям — это три черты украинского народа, три луча рассвета Украины, который непременно наступит.