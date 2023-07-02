Языковой вопрос. Какой выбор мы делаем 2 июля, 13:30

Формирование нашего сознания завтра заключается в выборе, который мы делаем сегодня: что мы читаем, что смотрим, на каком языке разговариваем. Что мы поняли о прошлом. Как мы его переосмысливаем

В 2013-му я приїхала в Грузію готувати виставку. Пам’ятаю, що майже ніхто з молоді тоді не говорив російською. Місцеві пояснили, що це позиція і молоде покоління відмовилося говорити мовою агресора після вторгнення Росії в Грузію в 2008 році, я їх чула, але не могла до кінця зрозуміти. Зрештою і сама тоді, уродженка Луганщини, говорила російською. Це зміниться вже наступного року після окупації Криму і Донбасу Росією. Спочатку я перейшла на українську вдома, а з початком повномасштабного вторгнення повністю.

Видео дня

Я — останнє покоління радянського союзу. Пам’ятаю в 1993 році наш клас мали посвятити у піонери. Але замість червоних «нормальних» краваток нам пов’язали жовто-блакитні. Я була обурена. Я хотіла свою червону краватку.

Згодом зрозуміла, як сильно була засмічена моя свідомість, наскільки потужною була російська пропаганда, як старанно Росія намагалася стерти українську мову, культуру, історію. Коли ти дитина — це незрозуміло. Ти просто всотуєш те, що навколо і приймаєш це за істину. На цьому далі формується свідомість. До того, як я відчую себе українкою, пройде ще 20 років.

Українська поетеса Ліна Костенко в своїй лекції «Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала» говорить про те, що «головне дзеркало» — це лінза через яку націю, країну сприймає світ. І що це відповідальність держави, громадянина натирати це дзеркало і піклуватися про те, щоб воно було чистим і правильно встановленим, щоб світ бачив те, що ми як нація туди закладаємо. Росія натирає це дзеркало дуже ретельно. Але, можливо, це і не дзеркало вже, а міфологема. Але світ бачить те, що йому згодовують. «Велична російська культура» такою залишається в очах тих, хто звик на неї дивитись крізь призму цього дзеркала російської пропаганди.

Ніби вибираючи мову, ми завантажуємо в свою свідомість певний культурний код

Міф про «величну російську культуру» потрібно деконструювати, щоб зрозуміти що залишиться. Цей міф склався за часів імперської Росії, комфортно перекочував у СРСР, а потім добре влаштувався на подушках сучасної пропаганди. Щоб розібратися, з чого складається російська культура потрібно поставити собі прості запитання. Наприклад, що таке велична? Велична — це країни, нації, народи, меншини, які входять до її складу. Входять переважно не за власної волі. Це їхні поети, письменники, музиканти і художники, надбання яких використовує Росія. І згодом починає називати їх «своїми». В складі СРСР було 15 республік, кожна з них мала свою культуру і національну ідентичність, кожна мала історію, на яку опиралася. Чи багато ми знаємо про ці республіки та їхні культури? Натомість ми знаємо про російську.

Опиняючись у світових музеях, українці стикаються з проблематикою ідентифікації своїх талантів, бо ті підписані як народжені в російській імперії або СРСР (що може бути фактом історії), але ж вони не зазначені як українські, азербайджанські, грузинські художники, тощо. Вони були частиною «великої російської культури», на яку працювала їхня ідентичність — їхнє походження не мало значення. За мотивами імперії коли працюєш на благо великої комуністичної держави всі мають стати рівними. Ми-то стаємо рівними, втрачаючи голоси, але імперія зростає. Зростає до сих пір.

Російська імперія продовжує своє небезпечне існування, але стався надлом її культурного корпусу — її тектонічної плити. Світ почав нарешті ставити критичні питання. І помітив нарешті, що корні «величної» небезпечної культури проростають жваво в кожній країні, де опиняються. В кожному національному театрі Заходу і Близького сходу можна побачити «Лебедине Озеро» або в філармонії послухати Чайковського, або знайти томик Пушкіна чи Достоєвського в книгарні. Ця культура зростала за рахунок талантів, які топила в швидких водах історії. Але вони не потонули.

Одним із способів спротиву в інформаційній війні стала українська культура, наша мова і правда, яка має бути донесена всьому світові про Україну. Ми були окуповані Росією так само, як був окупований Азербайджан, Грузія, Молдова та інші. Наші культури були пригнічені, наші історії не були до певного моменту розказані.

Перші постколоніальні праці з’явилися ще в 1960-х. Але насправді голоси екс-колоніям надали не так давно. Приблизно тоді, коли Україна стала незалежною. Надали це право голосу екс-імперії, переосмисливши свою роль. Звісно, серед них немає Росії. Сьогодні в світі все більше готові чути історії колонізованих держав. І ми не маємо проґавити цю можливість бути почутими також через цю, зрозумілу їм оптику. А не тільки через війну. Потрібно визнати, що ми були колонією, що не мали голосу, не мали права на культуру, мову, історію.

Формування нашої свідомості завтра полягає у виборі, який ми робимо сьогодні: що ми читаємо, що дивимось, якою мовою розмовляємо. Що ми зрозуміли про минуле. Як ми його переосмислюємо.

Як каже українська письменниця Оксана Забужко: «Мова є фіксатором колективного досвіду і навіть, якщо не ми усвідомлюємо як ми використовуємо певні слова, фрази або ідіоми — це відбувається на прошивці. Це те, що ми успадкували від наших предків. Це все одно передача інформації крізь покоління». Ніби вибираючи мову, ми завантажуємо в свою свідомість певний культурний код. Це вибір.

З іншого боку історик Тімоті Снайдер вважає, що люди мають мати право спілкуватися вільно російською мовою в Україні. Ба саме це відрізняє нас від Росії: мати свободу висловлювання в Україні, бо в Росії росіянин не має права казати своєю мовою, що він думає. Пропаганда про те, що в Україні саджають за використання російської і досі потужно качається на Заході.

Ми також обговорюємо можливість зробити англійську мову державною, щоб змістити фокус з російськомовного контенту на міжнародний, розвернутися в сторону цивілізованого світу, а також продемонструвати партнерам і донорам наші наміри.

Мовне питання перетворюється в «трикутник смутку». Особливо в соціальних мережах. Бо немає однозначного, консолідованого рішення, якою мовою розмовляти, якою писати, а якою затверджувати закони. Скоріше, ми маємо одночасно грати всіма фігурами на полі. Бо мова є політичною зброєю. І буде, поки йде війна. Тож, можливо, вибір мови — це не персональний вибір, а політичний.

Але якщо personal is political. То і навпаки: political is personal. Я не просто декларую свої наміри звучати українською. Я також стикаюся з обмеженнями свого вокабуляру, неможливістю сказати все, що думаю. Але з точним розумінням того, що я маю надати шанс своїй українській ідентичності. Все частіше думаю не про те, що в мене з війною вкрали російську, а про те що колись в мене вкрали українську. І час святкувати її повернення.

Мовна боротьба триває не тільки для тих, хто в Україні. Мати позицію, робити кожен день вибір — це часто незручно. Мій друг фотограф, який живе зараз в Лондоні каже, що якщо він почне спілкуватися з росіянами, то моментально потрапить у потрібні кола, отримає контракти і набагато легше побудує там свою кар'єру. Але через свої принципи він втрачає можливості. Тож бути українцем в світі не завжди вигідно. Але, можливо, цей вибір важливіший за тимчасові подачки від осколків імперії.

На лоні повномасштабного вторгнення мова, культура, ідентичність, які Росія хотіла знищити розквіт як ніколи до цього. Ренесанс, який ми бачимо не тільки в створенні, але і в поглинанні українського — це і є свідоме зростання суспільства. Коли культура перестає бути елітарною, маргінальною і стає масовою. Коли модно одягати, читати, слухати, їсти українське. Коли тисячі людей йдуть на виставку «Ти як?» в Український Дім і жаліються, що не встигають через це на всі події Книжкового Арсеналу, де вже немає вільних місць. Культурна тканина допомагає нам усвідомлювати себе українцями, терапевтично обіймає нас, нагадуючи про наше коріння, наші цінності і нашу єдність. Допомагає рухатися далі і писати нові сторінки української історії.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди NV

